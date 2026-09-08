Suegra de Alejandro Castro Espín habría dado información falsa en trámite de visa para entrar a EEUU

Nuevos señalamientos periodísticos colocaron bajo escrutinio a Ana Adis Cardero Pacheco , suegra de Alejandro Castro Espín y residente permanente en el sur de Florida, después de que una investigación asegurara que habría proporcionado información falsa durante el proceso mediante el cual obtuvo una visa estadounidense en 2013.

La versión fue divulgada por el periodista Mario J. Pentón , quien aseguró, citando fuentes consultadas para su investigación, que Cardero Pacheco habría identificado con un nombre diferente a su verdadero esposo cuando solicitó una visa de turista en México.

Su cónyuge era el coronel cubano Hugo Leandro Rueda Jomarrón , fallecido posteriormente y vinculado durante décadas con estructuras militares del Gobierno cubano.

Hasta ahora, sin embargo, no existe información pública de que el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional o fiscales federales hayan presentado cargos contra Cardero Pacheco por esa supuesta declaración falsa .

Según la información divulgada por Pentón, la mujer gestionó en México una visa de turista para viajar a Estados Unidos en 2013 .

Durante ese proceso habría suministrado un nombre distinto al de Hugo Leandro Rueda Jomarrón cuando tuvo que identificar a su esposo.

La investigación sostiene que esa discrepancia habría permitido ocultar su vínculo matrimonial con un coronel estrechamente relacionado con la estructura militar cubana.

La acusación continúa siendo periodística.

No se han divulgado públicamente los formularios consulares completos, una resolución administrativa ni un expediente judicial que determine que existió fraude.

¿Quién era Hugo Leandro Rueda Jomarrón?

Rueda Jomarrón es descrito en los reportes consultados como un oficial de larga trayectoria dentro del sistema militar cubano.

Martí Noticias lo identificó como uno de los fundadores del Ejército Oriental y de las Milicias Nacionales Revolucionarias, además de una figura cercana al Gobierno cubano durante décadas.

Fuentes citadas por ese medio también lo vincularon con operaciones de control político y confiscaciones en Santiago de Cuba, así como con misiones militares cubanas en Angola y Nicaragua.

Esos antecedentes explican por qué la identidad que Cardero Pacheco habría declarado durante su solicitud de visa adquiere relevancia.

Llegó a EEUU en 2013

Martí Noticias había revelado en junio que Cardero Pacheco ingresó por primera vez a Estados Unidos en 2013 con una visa de turismo otorgada en México.

Durante años realizó viajes entre Cuba, México y Estados Unidos.

Según las fuentes citadas por el medio, posteriormente permaneció en territorio estadounidense sin estatus regular durante un período y finalmente obtuvo la residencia permanente en 2023 mediante la Ley de Ajuste Cubano.

Desde entonces habría continuado realizando viajes frecuentes a Cuba.

Reside en el sur de Florida

La investigación publicada en junio confirmó además que Cardero Pacheco reside en el sur de Florida, donde diferentes reportes la han situado en Hialeah.

La información generó atención debido a sus vínculos familiares con una de las figuras más cercanas al entorno de Raúl Castro.

Ana Adis Cardero Pacheco es madre de Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín.

Su hija está sancionada por EEUU

Annalie Lilliam Rueda Cardero fue incorporada por OFAC a la lista de personas sancionadas el 23 de junio de 2026.

La actualización oficial la identifica como vinculada a Alejandro Castro Espín.

Alejandro Castro Espín había sido sancionado previamente el 4 de junio de 2026, dentro de una amplia ronda de designaciones relacionadas con Cuba.

La acción de OFAC implica restricciones sobre los bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense y limita determinadas transacciones con las personas designadas.

Alejandro Castro Espín también quedó bajo sanciones

OFAC incorporó a Alejandro Castro Espín a la lista SDN bajo la Orden Ejecutiva 14404.

La agencia lo identifica además por el alias “El Tuerto”.

Su sanción formó parte de una ronda que también incluyó a otras figuras de la cúpula política cubana.

Eso colocó automáticamente una mayor atención sobre familiares que viven o han mantenido vínculos migratorios con Estados Unidos.

Otra hija de Cardero Pacheco vive en Florida

Martí Noticias informó además que Meurys Yisell Rueda Cardero, otra hija de Cardero Pacheco y hermana de la esposa de Alejandro Castro Espín, reside igualmente en el sur de Florida.

La información citada por el medio indica que obtuvo ciudadanía estadounidense.

Su residencia, junto con la de su madre, generó críticas políticas en Miami.

Mario Díaz-Balart pidió revisar sus beneficios migratorios

El congresista Mario Díaz-Balart pidió posteriormente al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional que revisaran las circunstancias bajo las cuales Cardero Pacheco y su hija obtuvieron beneficios migratorios en Estados Unidos.

La petición se produjo después de que Martí Noticias documentara sus vínculos familiares y su residencia en Florida.

La solicitud de un congresista, sin embargo, no equivale a una determinación de fraude ni implica que las autoridades hayan decidido revocar un estatus migratorio.

¿Mentir en una solicitud de visa puede tener consecuencias?

La legislación migratoria estadounidense considera relevante si una persona obtiene o intenta obtener una visa u otro beneficio mediante fraude o tergiversación deliberada de un hecho material.

La consecuencia concreta depende de lo que se haya declarado, de si el dato era material para la decisión consular y de las conclusiones de las autoridades competentes.

En este caso, lo publicado hasta ahora no permite establecer si el supuesto nombre incorrecto alteró efectivamente la decisión sobre la visa.

Esa determinación correspondería a las autoridades estadounidenses.

El punto clave: probar que la omisión fue deliberada

No toda inconsistencia en un formulario produce automáticamente una acusación de fraude.

Para evaluar un caso de esta naturaleza, las autoridades normalmente tendrían que examinar:

qué pregunta figuraba en la solicitud, qué respuesta se presentó, cuál era la identidad legal del esposo en ese momento, si la discrepancia fue deliberada y si habría influido en la decisión consular.

La información periodística disponible afirma que se utilizó otro nombre.

Pero no ofrece todavía una resolución oficial que establezca esas circunstancias.

El vínculo con un coronel cubano aumenta el escrutinio

El interés público del caso está relacionado en gran medida con la identidad de Rueda Jomarrón.

Los reportes lo describen como un militar estrechamente vinculado a las estructuras de poder cubanas y con participación en misiones internacionales.

Cardero Pacheco, por su parte, terminó estableciéndose en Estados Unidos y obteniendo residencia permanente.

Ese contraste ha generado interrogantes dentro de sectores de la comunidad cubanoamericana.

La investigación inicial ya había generado polémica

Cuando Martí Noticias reveló en junio que la suegra de Alejandro Castro Espín vivía en Florida, la noticia provocó reacciones políticas y reclamos para que su expediente fuera revisado.

La investigación confirmó que era residente permanente y que mantenía viajes frecuentes hacia Cuba.

Ahora el nuevo señalamiento añade una cuestión diferente:

si la información entregada en 2013 para conseguir la visa fue completa y verdadera.

No hay acusación federal conocida

Hasta el momento, este es el dato más importante para mantener precisión periodística.

Cardero Pacheco no aparece públicamente acusada por el Gobierno estadounidense de fraude migratorio a partir de esta revelación.

Tampoco se ha anunciado una revocación de su residencia permanente.

Las afirmaciones proceden de fuentes periodísticas y deberán ser verificadas por las agencias competentes antes de poder hablar de responsabilidad legal.

Su residencia podría ser revisada si se abre una investigación

Si las autoridades determinaran que un beneficio migratorio fue obtenido mediante una tergiversación material, podrían existir consecuencias migratorias.

Pero eso dependería de un proceso oficial y de los hechos probados.

Por ahora no existe información pública sobre una acción semejante.

Por tanto, afirmar que Cardero Pacheco perderá su residencia o será deportada sería especulativo.

La pregunta ahora está en manos de Washington

La nueva información coloca nuevamente bajo presión a las agencias estadounidenses que ya habían recibido solicitudes para revisar el caso.

Pentón cerró su revelación preguntando:

“¿Habrá alguna consecuencia?”

La respuesta todavía no existe.

Lo confirmado es que Cardero Pacheco es residente permanente de Estados Unidos, que es viuda de Hugo Leandro Rueda Jomarrón y que ingresó inicialmente con una visa obtenida en México en 2013.

Lo que sigue siendo una acusación pendiente de comprobación oficial es que habría suministrado deliberadamente un nombre falso para ocultar quién era su verdadero esposo.