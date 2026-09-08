Díaz-Canel responde a Trump: "Cuba jamás volverá a ser colonia" y promete defenderla hasta el final

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel elevó este martes el tono frente a Washington y afirmó que Cuba “jamás volverá” a ser colonia de ningún imperio , al tiempo que aseguró que la soberanía de la isla será defendida “hasta las últimas consecuencias” .

El mensaje fue publicado en X este 8 de septiembre , pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , difundiera en Truth Social un mapa en el que los colores de la bandera estadounidense cubrían Cuba y otros territorios de América y el Atlántico Norte.

Díaz-Canel no mencionó directamente a Trump ni el mapa en su publicación, aunque la reacción fue interpretada por EFE y otros medios como una respuesta al contenido difundido por el mandatario estadounidense.

Díaz-Canel recurrió a la historia cubana para formular su mensaje.

El líder cubano Raúl Castro pronuncia un discurso durante una gala para conmemorar el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro, el jueves 13 de agosto de 2026, en el teatro Karl Marx de La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

“Cuba, que conoce bien el significado de haber sido colonia y neocolonia de dos imperios, tiene claro que jamás volverá a serlo de ninguno”.

“La sangre que ha costado su independencia, soberanía y autodeterminación no será en vano y la defenderemos hasta las últimas consecuencias”.

La referencia a los “dos imperios” alude a la dominación colonial española y a la influencia que Estados Unidos ejerció sobre Cuba durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, período descrito por la historiografía oficial cubana como una etapa “neocolonial”.

El mapa de Trump que provocó nuevas críticas

El mensaje apareció después de que Trump publicara un mapa sin texto explicativo en el que aparecían bajo los colores estadounidenses México, Canadá, Groenlandia, Islandia y territorios de Centroamérica y el Caribe, incluida Cuba.

La publicación generó reacciones de distintos gobiernos.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla sí hizo referencia explícita al mapa y respondió con ironía que el Gobierno estadounidense terminaría dejando “geográficamente desorientados” a sus propios ciudadanos.

Díaz-Canel no mencionó directamente a Trump

Aunque el mensaje estuvo claramente inserto en la disputa política con Washington, Díaz-Canel evitó mencionar al presidente estadounidense.

Eso obliga a distinguir entre dos hechos:

Trump publicó el mapa.

Y horas después, Díaz-Canel reivindicó públicamente la soberanía cubana y aseguró que la isla no volverá a ser colonia.

La relación causal entre ambos mensajes ha sido señalada por medios internacionales, pero no fue expresada literalmente por el gobernante cubano.

La tensión entre Washington y La Habana sigue aumentando

La declaración llega en medio de uno de los momentos de mayor confrontación bilateral de los últimos años.

Durante 2026, la administración Trump ha ampliado las sanciones contra personas, instituciones y empresas estatales cubanas.

El 3 de septiembre, OFAC añadió nuevas designaciones relacionadas con Cuba, entre ellas Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba y varias entidades vinculadas con sectores estratégicos.

En junio, Washington ya había sancionado a Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta, Alejandro Castro Espín, Raúl Alejandro Castro Calis y otras figuras y entidades.

Washington también ha apuntado al sector militar

El endurecimiento de las medidas estadounidenses no se limita a dirigentes políticos.

En agosto, OFAC incorporó a nuevas personas y entidades vinculadas con adquisiciones militares y cooperación extranjera, incluida la Unión de Industrias Militares y otras empresas estatales.

Esto forma parte de una política de presión que Washington presenta como dirigida contra las estructuras de poder y financiamiento del Gobierno cubano.

La Habana sostiene, por el contrario, que las sanciones afectan directamente a la población y constituyen una forma de coerción económica.

Díaz-Canel insiste en la soberanía como eje del discurso

La palabra “soberanía” ha aparecido de manera recurrente en las declaraciones del gobernante cubano durante 2026.

El Gobierno de La Habana presenta cualquier exigencia externa relacionada con cambios políticos internos como una forma de injerencia.

Esa posición también se ha trasladado a los contactos diplomáticos con Washington.

El canciller Bruno Rodríguez afirmó recientemente que Cuba está dispuesta a dialogar, pero únicamente “sin precondiciones”, en igualdad soberana y sin intervención en asuntos internos.

Rubio ha fijado una posición muy distinta

El secretario de Estado Marco Rubio ha planteado una visión opuesta.

Washington sostiene que una normalización plena de relaciones no puede producirse bajo la legislación vigente mientras Cuba no avance hacia una democracia funcional.

La distancia entre ambas posiciones ayuda a explicar por qué los contactos bilaterales continúan sin convertirse en una negociación formal.

La Habana pide diálogo sin condiciones políticas.

Washington condiciona una normalización completa a cambios en el sistema cubano.

El mensaje llega después de nuevas sanciones

La declaración de Díaz-Canel ocurre apenas cinco días después de una nueva ronda de sanciones estadounidenses.

OFAC designó el 3 de septiembre a un individuo y cinco entidades cubanas bajo la Orden Ejecutiva 14404, entre ellas el Banco Exterior de Cuba y empresas vinculadas con petróleo y minería.

La acción amplió una estrategia que ya había alcanzado anteriormente a instituciones militares, políticas y económicas de la isla.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica

La disputa con Washington coincide además con una situación interna muy compleja.

Cuba continúa enfrentando:

apagones prolongados, escasez de combustible, dificultades de abastecimiento, deterioro del transporte y problemas para importar bienes esenciales.

La Habana responsabiliza principalmente a las sanciones estadounidenses.

Washington sostiene que el deterioro responde en gran medida al modelo económico cubano y a décadas de falta de inversión.

La soberanía como respuesta política

El mensaje de Díaz-Canel no contiene una propuesta diplomática concreta ni anuncia nuevas medidas.

Es, ante todo, una declaración política.

El gobernante busca presentar la disputa con Washington como una cuestión de independencia nacional y continuidad histórica.

La frase “hasta las últimas consecuencias” refuerza ese tono.

Bruno Rodríguez también respondió

El canciller cubano utilizó una estrategia diferente.

Mientras Díaz-Canel recurrió al lenguaje de soberanía e independencia, Rodríguez respondió directamente al mapa publicado por Trump con sarcasmo.

Afirmó que Washington terminaría dejando a sus ciudadanos sin saber en qué “golfo, lago, edificio, país, continente o planeta” se encuentran.

Ambas respuestas reflejan el malestar del Gobierno cubano con el mensaje simbólico transmitido por la publicación de Trump.

Un nuevo episodio dentro de una confrontación más amplia

La controversia por el mapa es apenas el último capítulo de una relación cada vez más tensa.

En paralelo continúan:

las sanciones, los contactos diplomáticos estancados, las advertencias políticas y la disputa sobre el futuro de Cuba.

Díaz-Canel insiste en que la soberanía no se negocia.

La administración Trump sostiene que busca una transformación política de la isla.

Y, por ahora, ambos gobiernos permanecen en posiciones profundamente enfrentadas.

La frase difundida este martes resume la posición de La Habana:

“Cuba jamás volverá a ser colonia” y su soberanía será defendida “hasta las últimas consecuencias”.