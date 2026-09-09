Cubano se fuga de prisión en Guantánamo y desde el monte asegura que es inocente de graves acusaciones

Un cubano identificado como Kenneth Estévez Lobaina , conocido como “Kenito”, escapó de la prisión de Paso de Cuba, en Guantánamo , y apareció posteriormente en un video grabado desde una zona montañosa en el que asegura ser inocente de las graves acusaciones que enfrenta y denuncia una supuesta trama de corrupción policial y judicial en Baracoa.

El material fue difundido en Facebook por el exprisionero político José Daniel Ferrer García , fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien reside actualmente en Miami.

Ferrer acompañó el video con un llamado a quienes conocen el caso en Baracoa para que ayuden a determinar si la versión ofrecida por Estévez Lobaina coincide con los hechos.

En la grabación, Estévez Lobaina reconoce abiertamente que se encuentra fugitivo.

“Me llamo Kenneth Estévez Lobaina, más conocido como Kenito. Soy prófugo de la prisión de Paso de Cuba por varios motivos”.

Acto seguido, rechaza las imputaciones que, según su propia versión, dieron origen a su detención.

“Sostengo que no he violado ni amenazado a nadie”.

Hasta ahora no existe una versión oficial divulgada públicamente que permita conocer con precisión cuáles son los cargos formales que enfrenta ni en qué etapa procesal se encontraba su caso antes de la fuga.

La denuncia de su expareja

Según el propio Estévez Lobaina, el conflicto comenzó el 5 de junio, cuando su expareja, identificada como Yaima Durán, acudió a la Policía de Baracoa.

El fugitivo asegura que fue denunciado por amenazas y por una presunta agresión sexual contra Melanie, una joven de 23 años e hija de Durán.

La gravedad de esas acusaciones obliga a mantener cautela.

Por ahora, la versión de que los hechos no ocurrieron procede exclusivamente de Estévez Lobaina y no existe documentación judicial pública que permita verificar de manera independiente el expediente.

Asegura que estuvo detenido sin conocer formalmente los cargos

Estévez Lobaina afirma que permaneció durante seis días en una unidad policial de Baracoa y posteriormente fue trasladado a la prisión de Paso de Cuba.

Según su relato, durante casi tres meses no habría recibido una instrucción clara de cargos ni habría prestado declaración formal.

Esos señalamientos tampoco han sido respondidos públicamente por las autoridades.

Dice que temía ser atacado dentro de la prisión

El fugitivo afirma que tomó la decisión de escapar después de convencerse de que corría peligro dentro del centro penitenciario.

Según su versión, su expareja habría acudido a la prisión acompañada por funcionarios y habría intentado utilizar a otros reclusos para organizar una agresión contra él.

Estévez Lobaina sostiene que un preso identificado como “Nano”, a quien describe como familiar de su expareja, le habría advertido sobre una supuesta oferta de dinero destinada a contratar internos para golpearlo o incluso matarlo.

“Me fugué porque me sentía amenazado en la prisión y con miedo”, afirmó.

No existe hasta el momento corroboración independiente de esa acusación.

Afirma que notificó a responsables de la cárcel

Según el relato, posteriormente comunicó esas amenazas a autoridades del establecimiento penitenciario.

Mencionó al teniente coronel Gamboa y a una segunda jefa de la prisión.

El fugitivo sostiene que no recibió una respuesta que considerara suficiente para garantizar su seguridad.

Fue entonces, según su versión, cuando decidió escapar.

“Tengo pruebas: videos, llamadas y mensajes”

Estévez Lobaina asegura disponer de evidencias que respaldarían sus acusaciones.

“Tengo pruebas: videos, llamadas y mensajes”.

Dice que ese material mostraría una supuesta red de sobornos relacionada con su expareja y varios funcionarios de Baracoa.

Entre las personas mencionadas en su relato aparecen un instructor identificado como Dayan, un jefe policial al que llama Rudy y un fiscal de apellido Harrington.

Estas acusaciones son particularmente graves y no han sido verificadas de forma independiente.

Tampoco existen hasta ahora declaraciones públicas de las personas señaladas.

Sostiene que la joven habría intentado negar la acusación

Otro de los elementos centrales de su versión es que Melanie, la joven relacionada con la denuncia inicial, habría intentado acudir a la Policía acompañada por la madre de Estévez Lobaina.

Según él, la joven pretendía declarar que nunca había sido agredida ni amenazada.

El fugitivo sostiene que las autoridades se habrían negado a recibir esa declaración.

No existe información pública independiente que confirme ese episodio.

Denuncia corrupción en Baracoa

Estévez Lobaina utiliza buena parte del video para acusar a instituciones policiales y judiciales de Baracoa de actuar de forma coordinada y corrupta.

“Para que vean qué clase de corrupción hay aquí en Baracoa”.

También asegura que otras personas se encontrarían en situaciones similares.

Sus declaraciones deben considerarse acusaciones realizadas por una persona actualmente prófuga y no conclusiones judiciales verificadas.

No pide impunidad, según su versión

El fugitivo insiste en que no pretende evitar indefinidamente el sistema judicial.

Su petición es que el expediente sea revisado por autoridades ajenas a Baracoa.

“Que vengan fiscales de La Habana, de donde sea, y analicen mi caso”.

Añadió:

“Cuando se analice mi caso bien analizado, si yo tengo que entregarme, yo me voy a entregar”.

Y concluyó:

“Justicia es lo que yo quiero que se haga”.

Cubalex documenta cientos de incidentes dentro de las cárceles

Aunque el caso concreto de Estévez Lobaina no aparece verificado en los informes consultados, organizaciones independientes han documentado un elevado número de denuncias relacionadas con el sistema penitenciario cubano.

Cubalex registró 762 incidentes vinculados a personas privadas de libertad durante el primer semestre de 2026, la categoría más numerosa dentro de su monitoreo.

Entre esos reportes aparecen denuncias por negación de atención médica, violencia o acoso, aislamiento, amenazas, traslados y otras formas de hostigamiento, según la organización.

Cubalex advierte además que sus cifras no representan necesariamente la totalidad de los casos, debido a las limitaciones para obtener testimonios desde las prisiones y otras instituciones cerradas.

Un contexto de denuncias sobre abusos bajo custodia

El informe semestral de Cubalex registró 1.894 eventos considerados violatorios de derechos humanos entre enero y junio de 2026, un aumento del 48 % respecto al semestre anterior.

La organización documentó también 257 detenciones que clasificó como arbitrarias y 313 episodios de amenaza o coacción durante ese período.

Estos datos no prueban las acusaciones específicas realizadas por Estévez Lobaina, pero ofrecen contexto sobre denuncias más amplias relacionadas con el sistema penal cubano.

Las redes reaccionan entre apoyo y cautela

La publicación generó numerosas reacciones.

Algunos usuarios expresaron apoyo al fugitivo y consideraron coherente su relato.

Otros advirtieron que una fuga puede añadir nuevas consecuencias legales independientemente de que posteriormente consiga demostrar irregularidades en el proceso original.

También hubo quienes reclamaron prudencia antes de asumir su inocencia.

Una de las posiciones más repetidas fue que cualquier conclusión debería considerar tanto el expediente policial como las declaraciones de las personas involucradas.

La acusación original sigue siendo grave

El hecho de que Estévez Lobaina proclame su inocencia no elimina la gravedad de las acusaciones que, según él mismo, originaron la detención.

Una denuncia de agresión sexual requiere una investigación rigurosa y protección para todas las partes involucradas.

Al mismo tiempo, cualquier acusado tiene derecho al debido proceso y a que las autoridades investiguen también denuncias de amenazas o irregularidades ocurridas durante la detención.

Sin versión oficial del Gobierno cubano

Hasta el cierre de esta información no se había divulgado una explicación oficial sobre:

cómo ocurrió la fuga, qué cargos enfrenta exactamente Estévez Lobaina, cuál es el estado de su expediente o si existe una búsqueda activa para capturarlo.

Tampoco han respondido públicamente las autoridades a sus acusaciones sobre corrupción, sobornos o una posible agresión dentro de la prisión.

El caso permanece abierto

Por ahora existen dos hechos verificables dentro de la información disponible:

Estévez Lobaina asegura que escapó de la prisión de Paso de Cuba y apareció posteriormente en un video difundido desde la clandestinidad.

El resto de los elementos más graves —su supuesta inocencia, los presuntos sobornos y el alegado complot para agredirlo— dependen de su testimonio y requieren corroboración independiente.

El propio fugitivo asegura que está dispuesto a entregarse si autoridades externas revisan su caso.

Mientras tanto, permanece sin conocerse públicamente su ubicación exacta.

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