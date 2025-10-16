americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Habana

Niños durmiendo en jardines de un hotel en La Habana desatan indignación en redes sociales

Imágenes de niños durmiendo en los jardines de un hotel en La Habana causan indignación en Cuba. Vecinos denuncian que son menores de barrios pobres, hijos de madres presas o padres emigrados. La situación expone el aumento de la pobreza infantil y la falta de respuesta del Gobierno cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
niños cuba

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios niños durmiendo en los jardines del hotel Muthu, ubicado en la intersección de 1ra y 70, en el municipio Playa, La Habana, lo que ha generado una ola de indignación y preocupación social dentro y fuera de Cuba.

La periodista cubana Yadira Albet denunció el hecho en su perfil de Facebook, compartiendo publicaciones y testimonios de vecinos que aseguran que los menores llevan más de un mes durmiendo sobre cartones en esa zona turística de la capital.

“Esta situación es inaceptable. Comparto el post de Mayelín Guevara y otros comentarios que confirman que, en efecto, estos niños están ahí”, escribió Albet, etiquetando a las autoridades cubanas y a instituciones de protección infantil.

Screenshot 2025-10-16 at 11.08.43AM

Según los testimonios, los niños tienen entre 8 y 14 años y provienen de barrios humildes como Marianao. Varios serían hijos de madres presas o padres que emigraron, quedando bajo el cuidado de abuelos o familiares que no pueden atenderlos.

“Primero andaban por el Centro de Negocios, pero la policía los echó. Ahora duermen en los jardines del hotel y se quedan pidiendo dinero”, comentó una vecina de la zona.

Otros usuarios confirmaron que los menores son vistos con frecuencia pidiendo limosna o ayudando a turistas a mover carritos de compra en el mercado en divisas de 3ra y 70.

“Cuando ven a las autoridades, corren. Ya los han recogido varias veces, pero siempre regresan”, relató otro residente.

Hasta el momento, ninguna institución estatal cubana ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, pese a las múltiples denuncias en redes sociales.

Las imágenes de los pequeños durmiendo al aire libre han provocado un intenso debate sobre la creciente pobreza infantil en Cuba, un tema que el régimen suele minimizar o negar públicamente.

“Dios mío, en la foto se ven al menos seis niños. Eso sí que no lo había visto jamás”, escribió una internauta. Otros usuarios calificaron la situación como “una muestra del colapso social que vive el país”.

Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y UNICEF han advertido que la pobreza extrema afecta al 89% de los hogares cubanos, mientras que el 9% de los niños sufre pobreza alimentaria.

La inflación cerró 2024 en 24,88%, y los salarios promedio apenas superan los 7.000 pesos mensuales, en medio de una severa crisis de escasez de alimentos y medicinas.

Pese a ello, el Gobierno cubano continúa defendiendo su “modelo social”, sin reconocer la magnitud del deterioro económico ni la falta de protección a los menores vulnerables.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
alex otaola lanza en miami la fundacion cubana anticomunista: vamos a liberar a cuba

Alex Otaola lanza en Miami la Fundación Cubana Anticomunista: "Vamos a liberar a Cuba"

luis robles llega a espana como exiliado tras anos de represion en cuba

Luis Robles llega a España como exiliado tras años de represión en Cuba

willy chirino da la bienvenida a jose daniel ferrer en miami: un verdadero heroe de cuba

Willy Chirino da la bienvenida a José Daniel Ferrer en Miami: "Un verdadero héroe de Cuba"

se filtra video de la salida al exilio de jose daniel ferrer desde santiago de cuba

Se filtra VIDEO de la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

Destacados del día

Camionero cubano detenido en redada del ICE en Oklahoma por conducir sin licencia comercial

Camionero cubano detenido en redada del ICE en Oklahoma por conducir sin licencia comercial

Niños durmiendo en jardines de un hotel en La Habana desatan indignación en redes sociales

Niños durmiendo en jardines de un hotel en La Habana desatan indignación en redes sociales

Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela: aumenta la presión contra Nicolás Maduro

Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela: aumenta la presión contra Nicolás Maduro

En esta imagen, distribuida por los Servicios de Emergencia de Ucrania el 16 de octubre de 2025, se muestra un incendio en un edificio residencial tras un ataque ruso en Nizhyn, en la región ucraniana de Chernihiv. (Servicios de Emergencia de Ucrania vía AP)

Bombardeo ruso causa apagones en Ucrania al tiempo que Zelenskyy busca ayuda de Trump

Gilbert Man sale de Prisión: El reguetonero cubano recibe un pase temporal tras años tras las rejas

Gilbert Man sale de Prisión: El reguetonero cubano recibe un pase temporal tras años tras las rejas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter