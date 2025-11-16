americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Habana

Mueren madre e hijo en derrumbe de vivienda en La Habana Vieja: Vecinos denuncian abandono y riesgo constante

Derrumbe en La Habana Vieja deja dos muertos. Vecinos denuncian abandono, precariedad y edificios en riesgo mientras esperan mantenimiento estatal

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Ambulancia cuba

Un trágico derrumbe en La Habana Vieja dejó la madrugada de este domingo un saldo fatal: Carlos Fidel Sánchez Díaz, de 38 años, y su madre, Sara Paula Díaz, de 64 años, perdieron la vida cuando colapsó parcialmente el segundo piso de su vivienda en la calle Compostela, entre Muralla y Sol, en el consejo popular Belén.

El periodista Lázaro Manuel Alonso confirmó en sus redes sociales el deceso de ambas víctimas. El portal independiente CubaNet reportó testimonios de vecinos que alertaron sobre el evidente deterioro estructural del inmueble, con daños concentrados en la parte trasera del edificio.

En la vivienda también residían otras familias: una mujer con cuatro hijos, un anciano y su hijo, y una señora de la tercera edad, quienes lograron sobrevivir al desplome. Equipos de rescate y salvamento, junto a la Policía y el Ministerio de Salud Pública, acudieron al lugar para atender la emergencia.

Screenshot 2025-11-16 at 11.20.44PM

Derrumbes recurrentes en La Habana

Este no es un hecho aislado. La crisis de la vivienda en La Habana se refleja en edificios deteriorados, escasez de materiales y falta de mantenimiento estatal. Según cifras oficiales, cada año colapsan unas 1,000 edificaciones, dejando víctimas y heridos.

Casos recientes, como el derrumbe de finales de septiembre en la calle Sol o el colapso parcial del 16 de septiembre en Industria y San Rafael, evidencian un patrón de abandono que pone en riesgo a cientos de familias. Muchos habaneros se ven obligados a volver a viviendas en mal estado por no contar con alternativas habitacionales, mientras que proyectos turísticos y hoteles reciben la prioridad del gobierno.

La voz de los vecinos

Los habitantes de la zona coinciden en que estas tragedias podrían evitarse con políticas efectivas de mantenimiento, inspecciones rigurosas y programas de renovación estructural. Sin embargo, la lentitud institucional y la falta de acción concreta perpetúan la precariedad.

La tragedia de Compostela refleja la cruda realidad: detrás de las estadísticas hay vidas humanas arriesgadas y familias destrozadas por la ineficiencia gubernamental. Mientras se realizan peritajes y se prometen ayudas, los vecinos sobreviven entre escombros, inseguridad y desesperanza.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cuba anuncia fecha del juicio contra el exministro alejandro gil por espionaje: sera a puerta cerrada

Cuba anuncia fecha del juicio contra el exministro Alejandro Gil por espionaje: será a puerta cerrada

le regalan un televisor nuevo a minguito, el cubano que se hizo viral al salir del agua con su viejo televisor en santiago de cuba

Le regalan un televisor nuevo a "Minguito", el cubano que se hizo viral al salir del agua con su viejo televisor en Santiago de Cuba

viviendo como un rey en cuba: un cubano presume su cadillac en holguin y causa gran polemica en redes sociales

"Viviendo como un rey en Cuba": un cubano presume su Cadillac en Holguín y causa gran polémica en redes sociales

humberto lopez acusa a el toque de promover trafico de divisas y evasion fiscal en cuba

Humberto López acusa a El Toque de promover tráfico de divisas y evasión fiscal en Cuba

Destacados del día

Mueren madre e hijo en derrumbe de vivienda en La Habana Vieja: Vecinos denuncian abandono y riesgo constante

Mueren madre e hijo en derrumbe de vivienda en La Habana Vieja: Vecinos denuncian abandono y riesgo constante

Régimen cubano cobra hasta 71 millones de CUP por patrocinios en la Serie Nacional de Béisbol

Régimen cubano cobra hasta 71 millones de CUP por patrocinios en la Serie Nacional de Béisbol

Trump prepara cambios para aumentar denegaciones de green card y asilo a inmigrantes de países como CUBA

Trump prepara cambios para aumentar denegaciones de "green card" y asilo a inmigrantes de países como CUBA

🚨 Megaoperativo de ICE en Miami: Caen dos cubanos altamente peligrosos mientras EE.UU. endurece deportaciones

🚨 Megaoperativo de ICE en Miami: Caen dos cubanos "altamente peligrosos" mientras EE.UU. endurece deportaciones

Altos funcionarios de EEUU evalúan posibles operaciones militares contra el narcotráfico en Venezuela

Altos funcionarios de EEUU evalúan posibles operaciones militares contra el narcotráfico en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter