americateve

La Habana

Muere una persona en derrumbe de edificio en La Habana Vieja

El derrumbe en La Habana Vieja dejó un fallecido en un edificio en mal estado. Autoridades señalaron que los ocupantes vivían ahí ilegalmente, pese a ofertas de reubicación anteriores

Por Redacción América Noticias Miami
Cuba

Un derrumbe ocurrido este domingo en La Habana Vieja dejó como saldo una persona fallecida, reavivando las alarmas sobre la crisis habitacional y el estado crítico de numerosos inmuebles en la capital cubana.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 9:00 a.m. en la calle Sol #466, entre Egido y Villegas, según informó el Consejo de la Administración de La Habana Vieja en una nota publicada en redes sociales.

Las autoridades señalaron que el edificio llevaba años sin condiciones constructivas y que sus ocupantes residían allí de manera ilegal, pese a que en varias ocasiones se les ofreció reubicación en otros sitios, ofertas que no habrían aceptado.

“Lamentamos la pérdida de un fallecido en el incidente. Las autoridades del territorio se personaron de inmediato y atienden al resto de las personas”, concluyó el comunicado oficial.



Una tragedia que se repite

El suceso se suma a una cadena de derrumbes registrados en La Habana durante las últimas semanas, reflejo de la grave crisis estructural de los edificios de la ciudad.

  • Septiembre: en Belascoaín #105, un derrumbe progresivo puso en riesgo a decenas de familias, generando protestas por la falta de presencia oficial tras el siniestro.

  • Pocos días después: otro desplome parcial en San Lázaro, entre Oquendo y Márquez González, afectó a 14 personas en medio de la crisis de apagones nacionales.

  • Centro Habana: un derrumbe en la calle Industria dejó tres heridos, entre ellos dos menores de edad.

  • Agosto: el colapso de un edificio en la céntrica esquina de San Rafael y Galiano costó la vida a un trabajador del Café Boulevard. Vecinos denunciaron que el inmueble llevaba años declarado inhabitable, pero nunca se aplicaron medidas de prevención reales.

Patrón de abandono

Estos incidentes reflejan un patrón de larga data: edificios centenarios afectados por filtraciones, humedad, sobrepoblación y falta de mantenimiento. Aunque muchos han sido declarados irreparables, las autoridades optan por soluciones temporales o reparaciones superficiales, sin atender de raíz la crisis habitacional.

El derrumbe de este domingo vuelve a poner en evidencia una tragedia que, lejos de ser aislada, se repite con frecuencia en la capital cubana y que sigue cobrando vidas.

