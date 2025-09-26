americateve

Cuba

ALERTA en el oriente de Cuba: onda tropical podría evolucionar en ciclón

Las lluvias se intensificaron en oriente y se esperan registros de 50 a 100 milímetros. El sábado debe formarse un área de bajas presiones que evolucione en ciclón tropical

Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-26 at 3.21.10 PM

El oriente cubano amaneció este viernes bajo cielos nublados y chubascos aislados, en medio de un deterioro progresivo de las condiciones meteorológicas por el paso de una onda tropical muy activa que ya genera lluvias y tormentas eléctricas en varias localidades.

Lluvias intensas y vientos en aumento

El meteorólogo cubano Raydel Ruisanchez advirtió en redes sociales que las precipitaciones se han intensificado en la región oriental, donde podrían acumularse entre 50 y 100 milímetros en 24 horas, con registros superiores en puntos aislados.

Asimismo, alertó sobre un incremento de los vientos y del oleaje en las zonas costeras afectadas por el sistema.

El Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Ávila confirmó durante la madrugada que los nublados asociados al fenómeno, ubicado en los 73°W sobre La Española, ya impactan la región oriental de Cuba.

Screenshot 2025-09-26 at 3.18.58PM

Posible formación ciclónica

De acuerdo con el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), en las próximas 24 a 48 horas podría formarse un área de bajas presiones con potencial de convertirse en depresión o tormenta tropical cerca de las Bahamas.

Ante esta situación, el organismo emitió un Aviso Especial por lluvias fuertes e intensas y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo, principalmente entre el viernes 26 y el fin de semana.

El sistema ya había afectado el jueves a República Dominicana y Puerto Rico, y se espera que continúe desplazándose hacia el oeste-noroeste, con posibilidad de organizarse mejor sobre aguas del Atlántico.

El Caribe bajo vigilancia

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos identificó al sistema como AL94 y señaló que presenta un 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 90 % en siete días.

Además, pronosticó lluvias intensas y ráfagas de viento para República Dominicana, Haití, las islas Turcas y Caicos y el oriente de Cuba.

La población cubana, especialmente en las provincias orientales, debe mantenerse atenta a las informaciones oficiales, pues el sistema continuará ganando organización en las próximas horas.

