Congresista Díaz-Balart pide investigar a los músicos Dany Ome y Kevincito El 13 tras hacer gira de conciertos en Cuba

El congresista republicano Mario Díaz-Balart solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investigue a los artistas cubanoamericanos Dany Ome y Kevincito El 13, tras su reciente gira de presentaciones en la isla, por presuntas violaciones a las sanciones impuestas contra el régimen de La Habana.

En una carta enviada a Bradley T. Smith, secretario adjunto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Díaz-Balart expresó preocupación por la aparente colaboración de estos músicos con entidades controladas por el gobierno cubano, incluidas en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado.

Presentarse ante una dictadura que amenaza la seguridad nacional de EE.UU., encarcela y asesina a disidentes, y protege a terroristas — como la difunta asesina de policías Joanne Chesimard — no es "arte", es complicidad.



El legislador citó como ejemplo el concierto ofrecido este verano en PABEXPO, en La Habana, un recinto bajo la órbita del complejo militar-empresarial cubano. Según señaló, en ese evento estuvieron presentes agentes de la Seguridad del Estado e incluso Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

Además, aseguró que existen imágenes y publicaciones en redes sociales que muestran la participación de los artistas en otras presentaciones dentro de la isla, como en Ciego de Ávila, y precisó que su mánager, Magdiel Díaz, también reside en Estados Unidos.

“Estas actuaciones públicas socavan el objetivo de las sanciones de EE.UU., al proporcionar una fuente recurrente de ingresos a la dictadura cubana”, advirtió el congresista, quien pidió a la OFAC determinar si los viajes y transacciones financieras asociadas cumplen con las normativas vigentes.

Díaz-Balart, uno de los más férreos críticos del régimen cubano, recordó que respalda las medidas adoptadas durante la administración de Donald Trump, que incluyeron la reactivación de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y la ampliación de restricciones contra empresas militares.

De acuerdo con la legislación estadounidense, los artistas radicados en EE.UU. pueden viajar a Cuba bajo ciertas excepciones de licencia, aunque las mismas no amparan actividades de carácter comercial ni aquellas que involucren a entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias o al Ministerio del Interior.