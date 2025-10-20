americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Muere otro joven cubano durante el Servicio Militar Obligatorio en el Combinado del Este: ya suman 18 fallecidos en 2025

Muere otro joven cubano durante el Servicio Militar Obligatorio. Ya son 18 fallecidos en 2025. Familias exigen justicia y transparencia en Cuba.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubano carcel

El joven Samuel Sampedro, de apenas 18 años, falleció en circunstancias no esclarecidas mientras cumplía su servicio en el Combinado del Este, en La Habana.

Sin respuestas oficiales ni transparencia

La noticia fue dada a conocer por fuentes cercanas a la familia al periodista Mario Pentón, radicado en Estados Unidos.

“Fuentes familiares confirmaron la muerte en extrañas circunstancias de Samuel Sampedro, quien cumplía el servicio militar obligatorio en el Combinado del Este. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente a la familia sobre los detalles del caso. Sus allegados exigen transparencia y justicia”, publicó Pentón el 19 de octubre en su página de Facebook.

Según la cuenta “Nio reportando un crimen”, el joven habría dejado una carta antes de morir, pero los oficiales estarían ocultando el documento. La familia, por su parte, continúa sin recibir una explicación oficial sobre el fallecimiento.

18 jóvenes cubanos muertos en el servicio militar en 2025

Con la muerte de Samuel Sampedro, el número de reclutas cubanos fallecidos durante el Servicio Militar Obligatorio en lo que va de 2025 ascendería a 18, es decir, casi dos muertes por mes, según un reciente informe del grupo de asesoría legal Cubalex sobre fallecimientos bajo custodia del Estado.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de transparencia en torno a estos casos y el trato inhumano que enfrentan muchos jóvenes durante la conscripción.

Padres cubanos denuncian impunidad y falta de justicia

El cubano Alfredo González, padre del recluta Annier González, quien se quitó la vida durante el servicio militar en 2021, compartió en sus redes la respuesta que recibió de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) tras solicitar una reunión para exigir justicia.

Según explicó, la Asamblea le indicó que debía contratar un abogado en un bufete colectivo para presentar una demanda ante los tribunales, e incluso podría demandar a la Fiscalía General si consideraba que hubo violaciones a la legalidad.

Sin embargo, González denunció que muchos abogados en Cuba temen enfrentarse a la Fiscalía Militar. Como ejemplo, citó el caso de otro padre cuyo hijo también murió durante el Servicio Militar y que, hasta hoy, no ha logrado encontrar un abogado dispuesto a representarlo.

Clamor por justicia y rendición de cuentas

La muerte de Samuel Sampedro y los otros 17 jóvenes fallecidos en lo que va del año reavivan el debate sobre la obligatoriedad del servicio militar en Cuba, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones y reclamos de justicia por parte de las familias.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
video: colapsa el pavimento en la habana: motociclista cae en un hueco en pleno vedado

VIDEO: Colapsa el pavimento en La Habana: motociclista cae en un hueco en pleno Vedado

Por Redacción América Noticias Miami
ana de armas y tom cruise ponen fin a su relacion tras nueve meses de romance

Ana de Armas y Tom Cruise ponen fin a su relación tras nueve meses de romance

Por Redacción América Noticias Miami
nuevo castro al poder en cuba: el regimen asciende a oscar perez-oliva fraga, sobrino-nieto de fidel y raul castro

Nuevo Castro al poder en Cuba: El régimen asciende a Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro

Por Redacción América Noticias Miami
luis alberto garcia critica las marchas pro palestina del gobierno cubano: el pais se cae a pedazos

Luis Alberto García critica las marchas pro PALESTINA del Gobierno cubano: "El país se cae a pedazos"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

CUBA: Carne de res importada de EEUU se vende a 330 dólares en La Habana: un lujo inalcanzable para la mayoría

CUBA: Carne de res importada de EEUU se vende a 330 dólares en La Habana: un lujo inalcanzable para la mayoría

Muere otro joven cubano durante el Servicio Militar Obligatorio en el Combinado del Este: ya suman 18 fallecidos en 2025

Muere otro joven cubano durante el Servicio Militar Obligatorio en el Combinado del Este: ya suman 18 fallecidos en 2025

Padre cubano que se autodeportó se reencuentra con su hija en Cuba tras un mes separados

Padre cubano que se "autodeportó" se reencuentra con su hija en Cuba tras un mes separados

Arrestan a cubano en la Plaza Roja de Moscú tras exigir hablar personalmente con Vladímir Putin

Arrestan a cubano en la Plaza Roja de Moscú tras exigir hablar personalmente con Vladímir Putin

El presidente Donald Trump recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, a su llegada a la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EEUU y Argentina firman acuerdo para intercambio monedas por 20.000 millones de dólares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter