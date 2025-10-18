VIDEO: Colapsa el pavimento en La Habana: motociclista cae en un hueco en pleno Vedado

Compartir en:









Un insólito accidente ocurrió en la tarde del jueves en La Habana, cuando el pavimento colapsó repentinamente en la intersección de Zapata y Paseo, en el Vedado, provocando que un motociclista cayera con todo y su vehículo dentro de un hueco que se abrió en plena vía.

De acuerdo con el testimonio de vecinos y transeúntes, el hombre fue rescatado por los presentes antes de la llegada de los bomberos y paramédicos del SIUM. Afortunadamente, el motociclista se encontraba consciente y fuera de peligro tras el incidente.

video cuba moto La vecina Yanely Paredes compartió las imágenes del suceso en Facebook, donde describió que el suelo cedió de manera repentina justo en la acera de un edificio, dejando al descubierto un enorme hueco.

“Se abrió un hueco en plena vía y un hombre se hundió con su moto en la acera de un edificio ubicado en Zapata y Paseo, Vedado, La Habana”, relató la testigo.

Las fotografías difundidas en redes muestran una gran concentración de curiosos, además de la presencia de paramédicos y fuerzas del orden que acudieron para asistir al lesionado y asegurar la zona.

Hasta el momento, ningún medio oficial cubano ha informado sobre el accidente, aunque residentes del área han advertido sobre el deterioro del pavimento y los constantes hundimientos que afectan distintas zonas de la capital.