americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Habana

VIDEO: Colapsa el pavimento en La Habana: motociclista cae en un hueco en pleno Vedado

Un motociclista cayó en un hueco tras el colapso del pavimento en Zapata y Paseo, Vedado. Vecinos lograron rescatarlo antes de la llegada de los bomberos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Moto cuba

Un insólito accidente ocurrió en la tarde del jueves en La Habana, cuando el pavimento colapsó repentinamente en la intersección de Zapata y Paseo, en el Vedado, provocando que un motociclista cayera con todo y su vehículo dentro de un hueco que se abrió en plena vía.

De acuerdo con el testimonio de vecinos y transeúntes, el hombre fue rescatado por los presentes antes de la llegada de los bomberos y paramédicos del SIUM. Afortunadamente, el motociclista se encontraba consciente y fuera de peligro tras el incidente.

video cuba moto

La vecina Yanely Paredes compartió las imágenes del suceso en Facebook, donde describió que el suelo cedió de manera repentina justo en la acera de un edificio, dejando al descubierto un enorme hueco.

“Se abrió un hueco en plena vía y un hombre se hundió con su moto en la acera de un edificio ubicado en Zapata y Paseo, Vedado, La Habana”, relató la testigo.

Las fotografías difundidas en redes muestran una gran concentración de curiosos, además de la presencia de paramédicos y fuerzas del orden que acudieron para asistir al lesionado y asegurar la zona.

Hasta el momento, ningún medio oficial cubano ha informado sobre el accidente, aunque residentes del área han advertido sobre el deterioro del pavimento y los constantes hundimientos que afectan distintas zonas de la capital.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ninos durmiendo en jardines de un hotel en la habana desatan indignacion en redes sociales

Niños durmiendo en jardines de un hotel en La Habana desatan indignación en redes sociales

Por Redacción América Noticias Miami
embajada de eeuu en la habana paraliza servicios por protesta oficialista pro palestina

Embajada de EEUU en La Habana paraliza servicios por protesta oficialista pro PALESTINA

Por Redacción América Noticias Miami
elian gonzalez sale de cuba rumbo a mexico

Elián González sale de Cuba rumbo a México

Por Redacción América Noticias Miami
nuevo castro al poder en cuba: el regimen asciende a oscar perez-oliva fraga, sobrino-nieto de fidel y raul castro

Nuevo Castro al poder en Cuba: El régimen asciende a Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Nuevo Castro al poder en Cuba: El régimen asciende a Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro

Nuevo Castro al poder en Cuba: El régimen asciende a Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro

VIDEO: Colapsa el pavimento en La Habana: motociclista cae en un hueco en pleno Vedado

VIDEO: Colapsa el pavimento en La Habana: motociclista cae en un hueco en pleno Vedado

Soldados de la Guardia Nacional caminan cerca del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, el viernes 17 de octubre de 2025. (AP Foto/Rahmat Gul)

Gobierno de Trump pide a Corte Suprema que permita desplegar Guardia Nacional en Chicago

Acusan a directora de Daycare en Hialeah por golpear a un niño de 3 años durante cambio de pañal

Acusan a directora de Daycare en Hialeah por golpear a un niño de 3 años durante cambio de pañal

Ana de Armas y Tom Cruise ponen fin a su relación tras nueve meses de romance

Ana de Armas y Tom Cruise ponen fin a su relación tras nueve meses de romance

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter