Muere misteriosamente viceministro ruso tras regresar de una visita a La Habana, Cuba

“Realmente no está ayudando. no duermo mucho Me siento terrible. Todos somos rehenes. No te puedes imaginar el grado de brutalización de nuestro país. Ni siquiera reconocerás a Rusia en un año”.

Super no dijo cuándo tuvo lugar exactamente su conversación con el viceministro.

El periodista salió del país por motivos de seguridad meses después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022.