Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Un pasajero acusado de intento de asesinato fue detenido luego de que un avión con destino a La Habana regresara de emergencia al Aeropuerto de Miami

Un vuelo comercial con destino a La Habana fue desviado de emergencia este domingo de regreso al Aeropuerto Internacional de Miami , luego de que las autoridades identificaran a bordo a un hombre acusado de protagonizar un violento tiroteo en la ciudad de Hialeah horas antes.

El operativo permitió arrestar al sospechoso cuando presuntamente intentaba huir del país para evadir a la justicia , en una acción coordinada entre la policía local y agencias federales, según confirmaron medios del sur de Florida.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 10:30 a.m. frente a la cafetería La Lunita , ubicada en el área de 2200 West 8th Court , en Hialeah.

El sospechoso fue identificado como Daniel Odio-Suarez , de 36 años , residente en Cutler Bay, quien enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado , según registros del condado Miami-Dade.

Testigos indicaron que el incidente comenzó con una discusión verbal que escaló rápidamente. Un guardia de seguridad relató que Odio-Suarez sacó un arma de fuego, persiguió a la víctima alrededor de una camioneta Mercedes-Benz y disparó varias veces. En la escena, la policía recuperó tres casquillos percutidos, confirmando el relato.

Screenshot 2026-01-12 at 9.43.21PM

Víctima herida y traslado de urgencia

La víctima recibió impactos de bala en ambas piernas y fue trasladada en helicóptero al Hospital Jackson Memorial.

Las autoridades informaron que las heridas no ponen en peligro su vida, aunque permanece bajo observación médica.

Intento de fuga y desvío del avión

Tras el tiroteo, el acusado abandonó el lugar y condujo directamente hasta el aeropuerto. Detectives localizaron su vehículo estacionado en un garaje del MIA y confirmaron que había abordado un vuelo de American Airlines con destino final a Cuba.

Con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades ordenaron que el avión regresara a la terminal antes de salir del espacio aéreo estadounidense.

Una vez en tierra, agentes arrestaron a Odio-Suarez y lo trasladaron a custodia policial.

Según el informe, el sospechoso habría pagado 406 dólares por el boleto, con la intención explícita de evitar su captura. Durante el interrogatorio, confesó el tiroteo, según consta en el reporte oficial.

Sin fianza y bajo custodia

Odio-Suarez fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight y este lunes un juez le negó la fianza, por lo que permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial.

El caso ha generado amplio impacto debido a la rapidez del operativo y la inusual decisión de desviar un vuelo internacional, una medida reservada para situaciones de alta gravedad criminal.

La investigación continúa abierta y las autoridades no han revelado aún el motivo exacto de la discusión ni la identidad de la víctima.