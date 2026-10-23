Trump revive la idea de intervención militar en Cuba durante mitin en Florida

El presidente de EEUU Donald Trump baila en un mitin de campaña en el Alico Arena, en el campus de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida, el viernes 23 de octubre de 2026, en Fort Myers, Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

Trump planteó tal idea anteriormente este año, pero no la había mencionado en los últimos meses. Sin embargo, la retomó en respuesta a una pregunta a gritos del público sobre Cuba. Hacía campaña a pocos días de que se realicen las elecciones de mitad de mandato, en las que los votantes han expresado preocupación por el impacto que la guerra de Estados Unidos con Irán ha tenido en los precios de los bienes, desde la gasolina hasta los comestibles.

“Haremos una pequeña escala”, manifestó Trump. “En realidad, lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán. Esos hermosos barcos pasarán por Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unos 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos. Y luego vamos a enviar a (el secretario de Estado) Marco Rubio para que termine de cerrar el trato”.

Tanto Rubio como Trump han sido partidarios de emprender acciones en Cuba, y Trump ya había insinuado que el país “sería el siguiente” en términos de intervención en el extranjero, después de que mermaran los combates en la guerra contra Irán, algo que él ha pronosticado durante mucho tiempo, pero que aún no ha ocurrido.

En mayo, Trump y Rubio plantearon la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, una amenaza renovada que cobró mayor peso después de que el gobierno anunciara cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro. Trump les dijo a reporteros en la Casa Blanca que presidentes anteriores de Estados Unidos habían considerado intervenir en Cuba durante décadas, pero que “parece que yo seré el que lo haga”.

Rubio dijo por separado a reporteros que Cuba ha sido una amenaza para la seguridad nacional durante años debido a sus vínculos con adversarios de Estados Unidos, y que Trump está decidido a abordarlo. Aunque afirmó que el gobierno de Trump quiere resolver las diferencias con Cuba de manera pacífica, Rubio expresó dudas de que Estados Unidos pudiera alcanzar una solución diplomática con el gobierno actual de la isla.

Momentos después de que Trump hablara en el mitin, Rubio publicó en redes sociales que “ahora es el momento” de actuar respecto a Cuba, dirigiendo su mensaje “a quienes buscan crear un cambio positivo” e instándolos “a aprovechar esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una alianza discreta con la CIA”.

Rubio no ha abordado Cuba en profundidad en público desde hace varias semanas; sus últimos comentarios se produjeron en una entrevista del 29 de septiembre con el presentador de Fox News Sean Hannity.

“La verdad es que Cuba ya ha caído. No tiene una economía funcional y está gobernada por personas que siguen predicando sobre alguna revolución que ha estado muerta durante 20 años y que nunca ha funcionado”, comentó Rubio, sin aludir a ninguna operación de la CIA.

“Tenemos la esperanza de que Cuba elija un camino diferente. Tenemos la esperanza… de que haya algunas personas allí que abran los ojos a la realidad de lo que están enfrentando”, señaló. “Nunca vamos a permitir que Cuba se convierta en una base de operaciones contra los intereses estadounidenses ni que represente una amenaza para nuestra seguridad nacional. En eso somos absolutamente claros”.

Rubio y otros asesores de Trump se han reunido con funcionarios cubanos en los últimos meses para explorar posibles mejoras en las relaciones. Pero la parte de Estados Unidos salió insatisfecha de esas conversaciones, lo que llevó a imponer aún más sanciones al gobierno cubano.

Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado, Trump dijo que Rubio —hijo de migrantes cubanos que desde hace tiempo ha adoptado una línea dura contra el liderazgo socialista de Cuba— estaba “metido de lleno en negociaciones con Cuba”, y afirmó que no “permitiría que un refugio para adversarios extranjeros amenazara a Estados Unidos en nuestra propia puerta”.

Días después, Trump les dijo a reporteros que esperaba que los dos países “llegarán a un acuerdo”, y añadió: “No creo que necesitemos al ejército. Cuba está fracasando muy mal”.

Esta semana, ambos países chocaron en las Naciones Unidas mientras Estados Unidos buscaba una vez más sumar oposición para la votación anual que condena el embargo económico de Washington contra La Habana, el cual ha estado vigente desde hace décadas.

Cuba ha atravesado problemas desde 2020 por una crisis económica y energética. Su producto interno bruto se ha reducido, y sus 10 millones de habitantes han sufrido apagones, escasez de alimentos e inflación. Ha habido oleadas de protestas, y cientos de miles de cubanos han emigrado.

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Kinnard informó desde Columbia, Carolina del Sur, y se le puede contactar en http://x.com/MegKinnardAP. El periodista de The Associated Press Matthew Lee contribuyó desde Washington. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP