María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi diez meses y anuncia: «Estoy aquí, con ustedes»

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla ante sus seguidores durante una protesta contra el presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025, en la víspera de su toma de posesión para un tercer mandato. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó este domingo 25 de octubre a Venezuela después de permanecer casi diez meses fuera del país. Su retorno, facilitado por una operación diplomática internacional, se produce en un momento decisivo para el futuro político venezolano, mientras Estados Unidos mantiene conversaciones con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez sobre la reorganización institucional y la convocatoria de nuevas elecciones.

La propia Machado confirmó su regreso mediante un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

“Estoy aquí, con ustedes” , escribió la dirigente opositora, poniendo fin a meses de incertidumbre sobre cuándo podría volver a territorio venezolano.

Según una investigación publicada por el diario español ABC, el regreso fue posible gracias a gestiones diplomáticas en las que participaron varios países.

El periódico señaló que la operación no encontró oposición por parte de la Casa Blanca, un elemento que habría facilitado la llegada de Machado después de varios intentos fallidos.

Por su parte, RTVE informó que la dirigente se encontraba en Caracas, mientras se preparaba una posible reaparición pública en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado Lara.

El retorno también fue celebrado por Edmundo González Urrutia, quien anunció desde España su intención de regresar próximamente a Venezuela.

María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela: “Estoy aquí, con ustedes”

El mensaje de Machado representó su primera confirmación pública de que había logrado volver al país después de casi diez meses en el exterior.

La dirigente había intentado regresar en varias ocasiones durante 2026, pero diferentes obstáculos diplomáticos y operativos impidieron concretar esos planes.

Su llegada este domingo supone un acontecimiento relevante para la oposición venezolana, especialmente después de las movilizaciones realizadas durante los últimos días para exigir elecciones y reclamar su presencia en el país.

Venezuela entera se levanta



Así esperan a María Corina fuera de la Iglesia de Santa Rosa en Lara, Venezuela. pic.twitter.com/hLRCPJQQTC — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) October 25, 2026

La publicación fue breve y no ofreció detalles sobre la ruta utilizada, los países que participaron en las gestiones ni las condiciones de seguridad establecidas para facilitar su entrada.

Sin embargo, medios españoles informaron que el regreso fue resultado de una operación coordinada internacionalmente.

La confirmación llega en un momento en el que la dirigente busca recuperar protagonismo dentro del proceso político venezolano.

Una operación diplomática internacional permitió su regreso

De acuerdo con ABC, la llegada de María Corina Machado fue posible mediante una operación diplomática en la que participaron varios países.

Las gestiones permitieron superar obstáculos que habían frustrado sus intentos anteriores.

Uno de los elementos destacados por el periódico fue que la Casa Blanca no se opuso a la operación.

Esa circunstancia contrasta con los reportes de meses anteriores sobre las reservas de Washington respecto a un retorno inmediato de la dirigente.

No obstante, la información disponible no identifica públicamente a todos los gobiernos participantes ni precisa los acuerdos alcanzados para garantizar su llegada.

Tampoco se han divulgado los detalles logísticos de la operación.

Por tanto, el regreso puede considerarse confirmado según los reportes citados, pero las condiciones completas de las gestiones diplomáticas permanecen sin conocerse.

Machado podría reaparecer públicamente en Barquisimeto

Según la información publicada por ABC, la líder opositora tenía previsto realizar una aparición pública en el santuario de la Divina Pastora, ubicado en Barquisimeto, estado Lara.

El lugar constituye uno de los principales centros de devoción religiosa de Venezuela y reúne habitualmente a miles de fieles.

Una presentación en ese escenario tendría una fuerte dimensión simbólica por su importancia cultural y religiosa.

Sin embargo, al momento de los reportes citados, la aparición figuraba como un acto previsto y no como un evento ya realizado.

RTVE confirmó que Machado se encontraba en Caracas.

No se habían divulgado oficialmente todos los detalles de su agenda pública ni las medidas de seguridad previstas para sus desplazamientos.

¿Por qué María Corina Machado llevaba casi diez meses fuera de Venezuela?

La dirigente opositora abandonó Venezuela clandestinamente en diciembre de 2025.

Según los antecedentes publicados, salió por vía marítima hacia Curazao y posteriormente viajó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Desde entonces, su regreso se convirtió en uno de los asuntos más sensibles de la política venezolana.

Durante 2026 intentó volver al país por diferentes rutas, sin éxito.

Los reportes señalan que hubo al menos siete intentos fallidos.

Las dificultades estuvieron relacionadas con permisos, restricciones de acceso y condiciones políticas que impedían garantizar su retorno.

Su ausencia también coincidió con importantes transformaciones en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Operación Ítaca: los tres intentos fallidos de regreso en septiembre

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en septiembre de 2026, durante la denominada Operación Ítaca.

Según los reportes, Machado intentó ingresar a Venezuela en tres ocasiones consecutivas en menos de 24 horas.

Las operaciones se desarrollaron desde Ciudad de Panamá mediante rutas aéreas y marítimas.

Sin embargo, las autoridades venezolanas impidieron su entrada.

El episodio puso de manifiesto las dificultades para organizar un retorno en medio de las tensiones políticas y diplomáticas.

Los intentos fallidos también aumentaron la presión de los sectores opositores que reclamaban garantías para que Machado pudiera regresar.

La situación comenzó a cambiar durante octubre, cuando surgieron señales de una posición más favorable por parte de Washington.

La posición de Donald Trump sobre el regreso de Machado cambió durante octubre

La relación entre María Corina Machado y la administración del presidente Donald Trump atravesó momentos de tensión durante 2026.

En julio, el Departamento de Estado estadounidense había expresado reservas sobre la conveniencia de un regreso inmediato.

Posteriormente, The Wall Street Journal informó que Washington habría comunicado a autoridades neerlandesas que no respaldaba su retorno.

Según ese reporte, la posición estadounidense contribuyó a la retirada de un permiso de aterrizaje en Curazao.

Sin embargo, a comienzos de octubre, Trump expresó públicamente una valoración más optimista.

Al ser consultado sobre el posible regreso de Machado, el presidente afirmó que “todo va a salir bien”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también negó que Washington estuviera obstaculizando su retorno.

La operación que permitió su llegada este domingo se produjo después de esas declaraciones.

El regreso ocurre en medio de la transición política venezolana

La llegada de Machado coincide con un período de profundas transformaciones políticas en Venezuela.

El 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense.

Desde entonces, Washington ha mantenido conversaciones con el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Según los reportes publicados, los contactos incluyen asuntos relacionados con la reorganización institucional, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.

También se han abordado las condiciones necesarias para celebrar futuras elecciones presidenciales.

La participación de Machado en ese proceso ha sido uno de los puntos de controversia.

La dirigente ha cuestionado que las negociaciones avancen sin una representación directa de los sectores opositores que lidera.

Su regreso podría modificar el escenario político, aunque todavía no se ha anunciado un cambio formal en la composición de las conversaciones.

Machado había denunciado que Washington la dejó fuera de las negociaciones

El 16 de octubre, la líder opositora expresó públicamente su descontento con el desarrollo de los contactos entre Estados Unidos y las autoridades interinas venezolanas.

Machado denunció que Washington la había dejado fuera de las negociaciones sobre el futuro institucional del país.

La dirigente cuestionó que decisiones relacionadas con la transición política pudieran adoptarse sin su participación.

Su posición reflejó diferencias entre los intereses de determinados sectores opositores y la estrategia diplomática de la administración Trump.

El regreso a Venezuela podría permitirle recuperar presencia política directa y mantener encuentros con dirigentes y organizaciones dentro del país.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado que su llegada implique una incorporación inmediata a las negociaciones.

Miles de venezolanos habían exigido su regreso durante las protestas del 22 de octubre

Apenas tres días antes de su retorno, miles de venezolanos participaron en movilizaciones en Caracas y otros estados del país.

Las manifestaciones del 22 de octubre estuvieron marcadas por demandas de elecciones y reclamos para que María Corina Machado pudiera regresar.

Las concentraciones reflejaron el respaldo que mantiene la dirigente entre sectores de la oposición.

También mostraron la presión social para acelerar la definición de un calendario electoral y avanzar en las reformas institucionales.

La llegada de Machado este domingo se produce después de esas movilizaciones.

Por ahora, no se ha informado si la dirigente encabezará nuevas concentraciones ni cuándo anunciará formalmente sus próximos pasos políticos.

Edmundo González celebra el regreso de Machado y anuncia que también volverá

Una de las primeras reacciones llegó desde España, donde permanece el dirigente opositor Edmundo González Urrutia.

González celebró públicamente la llegada de Machado y destacó la importancia del acontecimiento para Venezuela.

“Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, expresó.

También afirmó que el retorno representa un momento importante para quienes reclaman transformaciones democráticas.

“Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, añadió.

El dirigente anunció además que tiene previsto seguir el mismo camino.

“Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”, manifestó.

González concluyó su mensaje retomando una de las consignas utilizadas por la oposición venezolana: “Esto es hasta el final”.

¿Qué significa el regreso de María Corina Machado para Venezuela?

El retorno de la dirigente representa un acontecimiento político importante, pero no resuelve automáticamente las diferencias existentes sobre la transición venezolana.

Machado regresa en un momento en el que se discuten reformas institucionales y las condiciones para futuras elecciones.

Su presencia podría fortalecer la capacidad de organización de los sectores opositores que la respaldan.

También podría aumentar la presión para que las negociaciones incluyan una representación política más amplia.

Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre las garantías de seguridad de la dirigente, su agenda pública y su eventual participación en los contactos con el Gobierno interino.

Tampoco se ha anunciado una fecha definitiva para nuevas elecciones presidenciales.

María Corina Machado vuelve a Venezuela y abre una nueva etapa política

Después de casi diez meses fuera del país y múltiples intentos fallidos, María Corina Machado logró regresar este domingo 25 de octubre.

Su llegada fue confirmada mediante un mensaje en redes sociales y reportes de medios españoles que describieron una operación diplomática internacional.

La dirigente vuelve mientras Estados Unidos mantiene conversaciones con las autoridades interinas venezolanas y distintos sectores reclaman avances hacia nuevas elecciones.

El anuncio de Edmundo González sobre su intención de regresar añade otro elemento al escenario político.

“Estoy aquí, con ustedes”, fue la frase elegida por Machado para comunicar su retorno.

Su presencia en Venezuela abre una nueva etapa para la oposición, aunque todavía está por determinar qué papel desempeñará en las negociaciones y en el futuro proceso electoral.