México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , confirmó este martes que su gobierno no enviará petróleo a Cuba “por lo pronto”, aunque sí continuará preparando nuevos envíos de ayuda humanitaria hacia la isla.

El anuncio se produce en medio de la profunda crisis energética que afecta a Cuba y de las tensiones derivadas de los aranceles anunciados por Estados Unidos contra países que suministren crudo al régimen cubano.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue clara al diferenciar ambas decisiones:

| "Por lo pronto no vamos a enviar combustibles pero no estamos de acuerdo en la imposición de aranceles": La narcopresidente Sheinbaum afirmó que no suministrará más petróleo a la dictadura de Cuba gracias a la presión de Estados Unidos, sin embargo declaró que seguirá… pic.twitter.com/leUtpf3TIE

“Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano que necesita a su pueblo”.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre el envío de petróleo, respondió:

“No, por lo pronto no vamos a enviar combustibles”.

La postura marca una línea de equilibrio entre el apoyo humanitario y la prudencia ante el nuevo entorno comercial y diplomático.

Sheinbaum también expresó su desacuerdo con la imposición de aranceles a países que comercien petróleo con Cuba, aunque subrayó que México protegerá sus intereses nacionales.

La presidenta defendió el principio de autodeterminación consagrado en la Constitución mexicana y sostuvo que corresponde a los cubanos decidir su sistema político, sin injerencias externas.

Cuba en crisis energética

Las declaraciones ocurren mientras Cuba enfrenta:

Apagones recurrentes

Escasez crónica de combustible

Restricciones al transporte

Impacto en servicios básicos

La decisión de México de no enviar petróleo reduce una posible vía de alivio energético para La Habana, aunque mantiene abiertos canales de asistencia humanitaria.

¿Cambio de estrategia regional?

El anuncio también refleja la creciente complejidad diplomática en torno a Cuba, donde los flujos de combustible se han convertido en un eje central de presión económica y debate político internacional.

Por ahora, México opta por separar la ayuda humanitaria del suministro energético.

La evolución de esta postura dependerá del contexto geopolítico y de las medidas comerciales que entren en vigor en las próximas semanas.