LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

La crisis de combustible en Cuba continúa afectando la conectividad internacional. La aerolínea LATAM Airlines Perú anunció la suspensión de sus vuelos entre Lima y La Habana ante la imposibilidad de repostar en el Aeropuerto Internacional José Martí.

La medida entró en vigor el 14 de febrero, tras confirmarse la interrupción total en el suministro de combustible para aeronaves en la capital cubana.

Según el portal Aviacionline, LATAM mantendrá una programación reducida hasta el 7 de marzo únicamente para facilitar el regreso de pasajeros ya presentes en la isla.

Después de esa fecha, la ruta Lima–La Habana quedará desactivada por tiempo indefinido.

La empresa afirmó que prioriza la seguridad y el bienestar de sus pasajeros.

Flexibilidad hasta el 30 de junio de 2026

Cambio de destino hacia Cancún o Punta Cana sin costo

Copa Airlines optó por cargar combustible adicional en Panamá para cubrir el viaje de ida y vuelta sin repostar en Cuba.

Su CEO, Pedro Heilbron, explicó que para lograrlo la compañía:

Reduce entre 10 y 15 pasajeros por vuelo

Suspende transporte de carga en bodega

Ajusta peso para compensar combustible extra

La subsidiaria Wingo realiza una parada técnica en Barranquilla para repostar antes de volar a Cuba.

Aislamiento aéreo creciente

La conectividad con América del Sur se debilita tras la reprogramación de vuelos por parte de Conviasa.

Aerolíneas de Canadá y Rusia limitan operaciones a vuelos de repatriación.

Iberia, Air Europa y World2Fly realizan escalas de repostaje en República Dominicana, mientras Air France hace paradas en Bahamas.

Crisis energética impacta el turismo

Desde el 9 de febrero no hay combustible disponible para abastecer aeronaves en La Habana, profundizando el impacto de:

Apagones prolongados

Escasez de gasolina

Limitaciones logísticas

Cancelaciones masivas

El deterioro en infraestructura aeroportuaria agrava el aislamiento de la isla y complica la llegada de turistas y viajeros internacionales.