Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

La crisis energética en Cuba sigue golpeando sectores estratégicos de su economía. Esta vez, el impacto alcanza a Sherritt International, principal socio extranjero del régimen cubano en la extracción de níquel y cobalto en Moa , que anunció la suspensión temporal de sus operaciones en la isla por falta de combustible .

Según reportó EFE, la compañía prevé pausar la actividad minera y colocar en modo de espera la planta de procesamiento durante la próxima semana, aprovechando el parón para realizar mantenimiento.

Sherritt confirmó que fue notificada por las autoridades cubanas de que las entregas de combustible planificadas para la planta de Moa no se cumplirán.

Por ahora, no existe una fecha definida para restablecer el suministro.

La refinería de níquel y cobalto de la empresa en Alberta, Canadá, cuenta con inventario suficiente para operar hasta mediados de abril, lo que ofrece un margen temporal limitado mientras persiste la incertidumbre en Cuba.

Cifras significativamente inferiores a las de 2024, cuando se produjeron 30.331 toneladas de níquel y 3.206 de cobalto, según datos citados por AFP.

Sherritt atribuyó la caída productiva a:

Crisis energética prolongada

Escasez de divisas

Retrasos en insumos y repuestos

Daños provocados por el huracán Melissa

Impacto estratégico

Cuba figura entre los principales países con reservas de níquel, metal clave para la fabricación de baterías en la transición energética global.

La paralización de operaciones afecta no solo la economía cubana, sino también la cadena internacional de suministro de minerales estratégicos.

Sherritt mantiene desde hace tres décadas una empresa mixta con una entidad estatal cubana, consolidándose como uno de los principales inversionistas extranjeros en la isla.

Señal de mayor parálisis económica

La suspensión de la minera canadiense se suma a:

Cancelaciones de vuelos internacionales

Restricciones logísticas

Parálisis del transporte interno

Apagones generalizados

La falta de combustible se ha convertido en el factor crítico que está frenando sectores productivos clave.