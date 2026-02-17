americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sherritt

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Sherritt suspende temporalmente su producción de níquel en Cuba por falta de combustible en plena crisis energética

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
minera cuba Nickel

La crisis energética en Cuba sigue golpeando sectores estratégicos de su economía. Esta vez, el impacto alcanza a Sherritt International, principal socio extranjero del régimen cubano en la extracción de níquel y cobalto en Moa, que anunció la suspensión temporal de sus operaciones en la isla por falta de combustible.

Según reportó EFE, la compañía prevé pausar la actividad minera y colocar en modo de espera la planta de procesamiento durante la próxima semana, aprovechando el parón para realizar mantenimiento.

Screenshot 2026-02-17 at 12.30.26PM

Sin combustible y sin fecha de reanudación

Sherritt confirmó que fue notificada por las autoridades cubanas de que las entregas de combustible planificadas para la planta de Moa no se cumplirán.

Por ahora, no existe una fecha definida para restablecer el suministro.

La refinería de níquel y cobalto de la empresa en Alberta, Canadá, cuenta con inventario suficiente para operar hasta mediados de abril, lo que ofrece un margen temporal limitado mientras persiste la incertidumbre en Cuba.

Screenshot 2026-02-17 at 12.30.38PM

En su informe de resultados, la empresa informó que la producción de Moa Nickel S.A. en 2025 alcanzó:

  • 25.240 toneladas de níquel

  • 2.729 toneladas de cobalto

Cifras significativamente inferiores a las de 2024, cuando se produjeron 30.331 toneladas de níquel y 3.206 de cobalto, según datos citados por AFP.

Sherritt atribuyó la caída productiva a:

  • Crisis energética prolongada

  • Escasez de divisas

  • Retrasos en insumos y repuestos

  • Daños provocados por el huracán Melissa

Impacto estratégico

Cuba figura entre los principales países con reservas de níquel, metal clave para la fabricación de baterías en la transición energética global.

La paralización de operaciones afecta no solo la economía cubana, sino también la cadena internacional de suministro de minerales estratégicos.

Sherritt mantiene desde hace tres décadas una empresa mixta con una entidad estatal cubana, consolidándose como uno de los principales inversionistas extranjeros en la isla.

Señal de mayor parálisis económica

La suspensión de la minera canadiense se suma a:

  • Cancelaciones de vuelos internacionales

  • Restricciones logísticas

  • Parálisis del transporte interno

  • Apagones generalizados

La falta de combustible se ha convertido en el factor crítico que está frenando sectores productivos clave.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Notas relacionadas
mexico anuncia que no enviara mas petroleo a cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Por Redacción América Noticias Miami
pequenos envios de combustible desde eeuu llegan a cuba en plena crisis energetica

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Por Redacción América Noticias Miami
trump: cuba esta sin petroleo ni dinero ? intervencion militar no sera necesaria

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Por Redacción América Noticias Miami
cubanos increpan a bruno rodriguez en madrid con gritos de ¡miserable! por crisis en cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter