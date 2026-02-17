Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

En medio de apagones prolongados y una severa escasez de combustible, han comenzado a registrarse envíos limitados de combustible desde Estados Unidos hacia Cuba, abriendo un nuevo capítulo en la compleja relación energética entre ambos países.
Envíos limitados de combustible desde EEUU llegan a Cuba bajo licencias federales en medio de apagones y escasez
Las operaciones, realizadas bajo mecanismos legales vigentes en Washington, no constituyen un acuerdo gubernamental directo, pero sí representan un cambio significativo en el flujo comercial en medio de la crisis energética que afecta a la isla.
Fuentes del sector privado confirmaron que las transacciones se realizan al amparo de licencias federales estadounidenses activas.
No se trata de pactos diplomáticos, sino de esquemas empresariales donde compañías autorizadas exportan el combustible, mientras entidades importadoras estatales cubanas gestionan su recepción.
Según especialistas en comercio internacional, las empresas cubanas que figuran en la documentación oficial actúan como intermediarias dentro del sistema centralizado de importaciones estratégicas de la isla.
Analistas coinciden en que:
No resuelven la escasez generalizada
No estabilizan la generación eléctrica
No eliminan apagones prolongados
Falta de divisas
Reducción del suministro venezolano
Dificultades de financiamiento internacional
El impacto se ha extendido al transporte público, al sector privado y a las mipymes.
El tema ha generado discusión en el sur de Florida y dentro del exilio cubano.
Algunos sectores advierten que cualquier transacción energética podría beneficiar indirectamente al aparato estatal cubano, que controla la infraestructura y distribución.
Otros sostienen que el uso de licencias privadas abre canales comerciales distintos a la cooperación gubernamental tradicional.
El transporte de grandes volúmenes de combustible requiere:
Infraestructura portuaria adecuada
Seguros marítimos
Contratos logísticos complejos
Respaldo bancario sólido
En el actual entorno de sanciones y restricciones financieras, estos factores elevan costos y riesgos para las empresas involucradas.
Por ahora, el proceso avanza en pequeña escala y con discreción.
Aunque no modifica de inmediato la realidad de los apagones, el movimiento marca un precedente:
Bajo determinadas condiciones legales, pueden materializarse flujos energéticos limitados entre EE.UU. y Cuba.
El impacto real dependerá de:
Continuidad de licencias federales
Estabilidad política en Washington
Capacidad de pago de Cuba
Viabilidad financiera de las operaciones
En una isla donde la energía se ha convertido en un factor crítico para la vida cotidiana, incluso pequeños envíos podrían tener implicaciones mayores.
