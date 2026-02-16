The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

En un giro inesperado dentro de su política hacia La Habana , Washington estaría evaluando permitir el envío limitado de combustible a Cuba , según reveló la revista británica The Economist .

De acuerdo con la publicación, “varias fuentes” indican que Estados Unidos podría autorizar pequeñas cantidades de gas para cocinar y diésel destinado a sostener la infraestructura hidráulica, en medio de una crisis energética que paraliza servicios básicos en la isla.

La posible medida ocurriría tras acciones de la Administración de Donald Trump destinadas a frenar los envíos internacionales de petróleo hacia Cuba, incluyendo aranceles a países que suministren hidrocarburos al régimen.

En este contexto, el secretario de Estado Marco Rubio emerge como figura clave en la política hacia la isla, con capacidad tanto para intensificar la presión como para autorizar alivios humanitarios limitados.

Ricardo Herrero, del Cuba Study Group, afirmó que el deterioro económico crea una coyuntura estratégica favorable.

“Para Marco Rubio no hay mejor momento”, sostuvo, señalando que Cuba depende ahora en gran medida de Estados Unidos como línea de vida económica.

El experto en energía Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, advirtió que la isla se acerca a un punto crítico.

“Si para mediados de marzo no vemos un tanquero en el horizonte, Cuba habrá llegado a la hora cero”, declaró en entrevista con El País.

El último buque con crudo —Ocean Mariner— descargó 85.000 barriles procedentes de México el 9 de enero.

Según Piñón:

Cuba necesita unos 100.000 barriles diarios

Produce solo alrededor de 40.000

Dependía de envíos desde Venezuela, México y Rusia

Cerca del 60% de las termoeléctricas están fuera de servicio, y la falta de combustible impacta también la distribución de agua potable.

Infraestructura al límite

El sistema eléctrico cubano enfrenta:

Obsolescencia estructural

Falta de mantenimiento

Limitaciones financieras

Proyectos solares insuficientes

“El sistema eléctrico cubano no se puede resolver a corto plazo. Es una solución que va a tomar años”, afirmó Piñón.

Dilema geopolítico

La eventual autorización de combustible limitado podría representar:

Un alivio humanitario táctico

Una herramienta de presión estratégica

Un intento de evitar colapso total

Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre presión política y estabilidad regional.