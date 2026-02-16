Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

Un grupo de activistas cubanos increpó este lunes al canciller de Cuba , Bruno Rodríguez Parrilla , con consignas como “¡Miserable!”, “¡Asesino!” y “¡Queremos a Cuba libre!” durante su llegada a una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en Madrid .

El encuentro entre Rodríguez y Albares, confirmado por la agencia EFE, se llevó a cabo mientras el canciller cubano hacía escala en la capital española tras una visita oficial a China y antes de su regreso a La Habana.

Los manifestantes expresaron su rechazo al funcionario castrista con gritos directos y potentes consignas, denunciando que mientras el pueblo cubano enfrenta miseria extrema, apagones y carencias de servicios básicos , el ministro realiza viajes diplomáticos sin resolver los graves problemas de la isla.

La escena se desarrolló en las puertas del edificio donde se celebraba la reunión oficial con las autoridades españolas.

El diálogo entre Rodríguez y Albares abordó la situación interna de Cuba y temas vinculados con la próxima Cumbre Iberoamericana , programada para noviembre en Madrid.

Rodríguez llegó a España como parte de una gira internacional para recabar apoyos frente al “cerco energético” que el gobierno cubano atribuye a políticas estadounidenses, en medio de tensiones internacionales tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Mientras tanto, la comunidad cubana crítica del régimen ha intensificado su activismo en España, denunciando represión, crisis humanitaria y falta de libertades básicas en la isla.

Significado político

La presencia de manifestantes en un acto diplomático europeo refleja el profundo descontento de la diáspora cubana con su gobierno y la creciente visibilidad internacional de sus protestas.

La escena en Madrid coincide con un momento de serias dificultades para Cuba, desde crisis energética hasta escasez de bienes básicos, que han intensificado las críticas internas y en el extranjero contra la gestión del liderazgo cubano.