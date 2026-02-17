Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

La crisis energética en Cuba continúa afectando el comercio en divisas. La plataforma online Supermarket 23 anunció la suspensión temporal de nuevos pedidos debido a la escasez de combustible que paraliza sus operaciones logísticas.

En un comunicado publicado en su sitio web, la empresa informó que solo serán entregadas las órdenes que ya han sido procesadas y confirmadas hasta el momento.

“Debido a la situación actual de disponibilidad de combustible en Cuba, nuestras operaciones logísticas se han visto temporalmente limitadas”, indicó la compañía.

La medida refleja el impacto directo de la escasez de combustible en la distribución interna del país.

Las operaciones se reanudarán cuando existan condiciones operativas estables

La suspensión ocurre días después de que Cubamax anunciara recortes drásticos en sus servicios hacia la isla, incluyendo:

Suspensión de entregas a domicilio

Limitación a productos de primera necesidad

Solo un envío por cliente

Ambas decisiones evidencian cómo la falta de combustible afecta no solo al transporte público y la generación eléctrica, sino también al comercio digital.

El “Amazon cubano” bajo la lupa

Supermarket 23 ofrece más de 1.000 productos, incluyendo:

Carnes

Productos lácteos

Artículos de higiene

Medicamentos

Productos de limpieza

Las compras se realizan con tarjetas Visa o Mastercard en moneda extranjera, lo que convierte la plataforma en una vía clave para familias que dependen de remesas.

Sin embargo, investigaciones previas publicadas por CubaNet han señalado vínculos empresariales que generaron debate sobre su estructura corporativa y su relación indirecta con entidades estatales.

Crisis estructural

La suspensión ocurre en un contexto de:

Apagones prolongados

Escasez crónica de combustible

Restricciones logísticas nacionales

Deterioro económico general

La paralización de plataformas digitales de abastecimiento refleja la profundidad de la crisis energética que atraviesa la isla.