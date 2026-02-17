americateve

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Supermarket 23 suspende nuevas órdenes en Cuba por falta de combustible y limita entregas en plena crisis energética

Por Redacción América Noticias Miami
La crisis energética en Cuba continúa afectando el comercio en divisas. La plataforma online Supermarket 23 anunció la suspensión temporal de nuevos pedidos debido a la escasez de combustible que paraliza sus operaciones logísticas.

En un comunicado publicado en su sitio web, la empresa informó que solo serán entregadas las órdenes que ya han sido procesadas y confirmadas hasta el momento.

Operaciones limitadas por falta de combustible

“Debido a la situación actual de disponibilidad de combustible en Cuba, nuestras operaciones logísticas se han visto temporalmente limitadas”, indicó la compañía.

Supermarket 23 precisó que:

  • No aceptará nuevas órdenes por ahora

  • Solo entregará pedidos ya confirmados

  • Las operaciones se reanudarán cuando existan condiciones operativas estables

La medida refleja el impacto directo de la escasez de combustible en la distribución interna del país.

La suspensión ocurre días después de que Cubamax anunciara recortes drásticos en sus servicios hacia la isla, incluyendo:

  • Suspensión de entregas a domicilio

  • Limitación a productos de primera necesidad

  • Solo un envío por cliente

Ambas decisiones evidencian cómo la falta de combustible afecta no solo al transporte público y la generación eléctrica, sino también al comercio digital.

El “Amazon cubano” bajo la lupa

Supermarket 23 ofrece más de 1.000 productos, incluyendo:

  • Carnes

  • Productos lácteos

  • Artículos de higiene

  • Medicamentos

  • Productos de limpieza

Las compras se realizan con tarjetas Visa o Mastercard en moneda extranjera, lo que convierte la plataforma en una vía clave para familias que dependen de remesas.

Sin embargo, investigaciones previas publicadas por CubaNet han señalado vínculos empresariales que generaron debate sobre su estructura corporativa y su relación indirecta con entidades estatales.

Crisis estructural

La suspensión ocurre en un contexto de:

  • Apagones prolongados

  • Escasez crónica de combustible

  • Restricciones logísticas nacionales

  • Deterioro económico general

La paralización de plataformas digitales de abastecimiento refleja la profundidad de la crisis energética que atraviesa la isla.

