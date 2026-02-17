Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

La crisis energética en Cuba continúa afectando el comercio en divisas. La plataforma online Supermarket 23 anunció la suspensión temporal de nuevos pedidos debido a la escasez de combustible que paraliza sus operaciones logísticas.
Supermarket 23 suspende nuevas órdenes en Cuba por falta de combustible y limita entregas en plena crisis energética
En un comunicado publicado en su sitio web, la empresa informó que solo serán entregadas las órdenes que ya han sido procesadas y confirmadas hasta el momento.
“Debido a la situación actual de disponibilidad de combustible en Cuba, nuestras operaciones logísticas se han visto temporalmente limitadas”, indicó la compañía.
Supermarket 23 precisó que:
No aceptará nuevas órdenes por ahora
Solo entregará pedidos ya confirmados
Las operaciones se reanudarán cuando existan condiciones operativas estables
La medida refleja el impacto directo de la escasez de combustible en la distribución interna del país.
La suspensión ocurre días después de que Cubamax anunciara recortes drásticos en sus servicios hacia la isla, incluyendo:
Suspensión de entregas a domicilio
Limitación a productos de primera necesidad
Solo un envío por cliente
Ambas decisiones evidencian cómo la falta de combustible afecta no solo al transporte público y la generación eléctrica, sino también al comercio digital.
Supermarket 23 ofrece más de 1.000 productos, incluyendo:
Carnes
Productos lácteos
Artículos de higiene
Medicamentos
Productos de limpieza
Las compras se realizan con tarjetas Visa o Mastercard en moneda extranjera, lo que convierte la plataforma en una vía clave para familias que dependen de remesas.
Sin embargo, investigaciones previas publicadas por CubaNet han señalado vínculos empresariales que generaron debate sobre su estructura corporativa y su relación indirecta con entidades estatales.
La suspensión ocurre en un contexto de:
Apagones prolongados
Escasez crónica de combustible
Restricciones logísticas nacionales
Deterioro económico general
La paralización de plataformas digitales de abastecimiento refleja la profundidad de la crisis energética que atraviesa la isla.
