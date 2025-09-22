¿Me tendré que resignar a morir en el exilio? - Parte II

“En enero próximo serán 67 años de esta horrible pesadilla que nos arrebato la bella isla.
“En enero próximo serán 67 años de esta horrible pesadilla que nos arrebato la bella isla.
Tendrán las generaciones venideras que reconstruir tanto destrozo que les tomará mucho tiempo, dinero y esfuerzo.
Para ese entonces ya no estaré aquí para poder ayudar con mi granito de arena y moriré con el dolor y el recuerdo que me quede de mi niñez, cuando Cuba era esplendorosa, vibrante y a la cabeza del planeta en todo sentido.
Cuando para comprar un peso tenías que invertir 1.03 dólares.
Cuando los niños tenían una gran ilusión y esperaban el Día De los Reyes Magos con desenfrenada alegría.
Esos recuerdos de infancia nunca morirán en mí.
Algunos dicen que todas estas desgracias pasaron por haber abandonado a Dios a las vírgenes y a la fe. Quizás tengan razón?
Lo más difícil de curar y reparar no serán los daños materiales catastróficos de tanto tiempo de abandono total sino el daño sicológico que el siniestro sistema ocasionó y eso si tomará generaciones en poderse enmendar, eso será lo más difícil, porque las mentes han sido transformadas y dañadas de tal manera que los conceptos morales y los principios éticos han sufrido tanto que no se pueden reparar de la noche a la mañana, eso es lo más triste.
Quiera Dios que el futuro sea próspero y que nuestros bisnietos y tataranietos no tengan que sufrir lo que sufren nuestros compatriotas hoy en día.
Confiemos y tengamos fe en que todo será mejor para las generaciones venideras.
No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
Que viva Cuba libre
Arturo Sandoval.
