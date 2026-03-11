Canadá supera la 1ra ronda del Clásico Mundial por primera vez al vencer 7-2 a Cuba

Vinnie Pasquantino (9), primera base de Italia, batea cuadrangular frente a México en la sexta entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Los hermanos Bo y Josh Naylor impulsaron carreras, Owen Caissie produjo dos y el relevista James Paxton ponchó a seis en 2 entradas y dos tercios sin permitir carreras por Canadá (3-1), que eliminó a Cuba (2-2) y ganó el Grupo A por encima del anfitrión Puerto Rico (3-1). Los cubanos quedaron fuera en la primera ronda por primera vez.

Canadá y Puerto Rico jugarán los cuartos de final en Houston este fin de semana.

Cuba terminó con tres errores. El jardinero izquierdo Ariel Martínez dejó caer un elevado atrapable de Toro que se convirtió en un doble que abrió la séptima entrada.

Los canadienses dejaron el juego casi definido con una sexta entrada de tres carreras que incluyó un elevado corto que se cayó, un foul elevado que también terminó en el terreno, un tiro descontrolado en un intento de sorprender a un corredor y una interferencia del receptor marcada a Andrys Pérez, cuyo pasbol derivó en la primera carrera de Canadá.

Más tarde, México e Italia debían jugar en Houston en un duelo del Grupo B que determinará si Estados Unidos avanza.

Cuba salió de un atolladero con las bases llenas en la primera entrada cuando Matt Davidson conectó un elevado que terminó el inning ante el derrotado Livan Moinelo, pero Canadá se fue al frente en la tercera con el elevado de sacrificio de Caissie. Toro pegó jonrón en la quinta con un splitter de Yariel Rodríguez, un batazo de 420 pies hacia el jardín derecho.

Cuba anotó en la parte baja con un rodado productor de Yoelkis Guibert ante el ganador Cal Quantrill, quien permitió una carrera sucia y dos hits en cinco entradas.

Canadá amplió la ventaja a 3-1 en la sexta con el doble productor de Bo Naylor.

Martínez impulsó una carrera en la parte baja con su tercer imparable y Josh Naylor conectó un sencillo productor en la séptima con un elevado suave al jardín izquierdo que se le salió del guante a Martínez, quien intentó atraparlo con una barrida.

Cuba se fue de 7-1 con corredores en posición de anotar. Adam Macko salió de un aprieto con las bases llenas en la sexta cuando Yiddi Cappe abanicó una curva, y James Paxton ponchó a Yoán Moncada en la séptima para dejar corredores en las esquinas.

