Depresión tropical se convierte en tormenta Imelda mientras se aleja de Cuba

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó este domingo que la depresión tropical Nueve evolucionó a tormenta tropical Imelda, la cual avanza hacia el noroeste mientras se aleja de Cuba.

Según el último aviso emitido por la institución, las islas centrales y noroccidentales de Bahamas experimentarán condiciones de tormenta tropical durante la tarde y la noche de hoy, con lluvias intensas, vientos sostenidos y marejadas que podrían provocar afectaciones en zonas costeras.

Screenshot 2025-09-28 at 5.40.45PM Aunque el centro del sistema se aleja del territorio cubano, sus bandas externas han generado acumulados de precipitaciones en el oriente de la isla durante los últimos días, fenómeno que, según los especialistas, se mantendrá en las próximas horas.

En un parte previo, el NHC advirtió que las lluvias asociadas a Imelda podrían extenderse hasta el martes tanto en el oriente de Cuba como en Bahamas, con riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, afectaciones urbanas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Por otra parte, la tormenta provocará marejadas y corrientes peligrosas en la costa este de Florida y Georgia, condiciones que se desplazarán hacia el norte a inicios de la semana y alcanzarán progresivamente otras zonas del litoral este de Estados Unidos.

Screenshot 2025-09-28 at 5.40.55PM El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) informó que, pese a que el sistema mostró pocos cambios estructurales en su tránsito, generó lluvias intensas y tormentas eléctricas sobre el oriente cubano. Como efecto positivo, las precipitaciones han permitido una recuperación notable de los embalses de Santiago de Cuba, luego de varios meses de intensa sequía.

Con el fortalecimiento de Imelda, las autoridades meteorológicas recomiendan a la población de Bahamas y la costa este de Estados Unidos mantenerse atenta a los partes oficiales ante la posibilidad de un incremento de su intensidad en los próximos días.

