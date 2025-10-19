Marino Murillo vende primer lote de 150 tractores a tabacaleros en MLC: los campesinos deben pagarlos con su propio dinero retenido por el Estado

Compartir en:









El Grupo Empresarial Tabacuba, dirigido por el ex “zar” de la Tarea Ordenamiento, Marino Murillo Jorge, entregó un primer lote de 150 tractores chinos YTO 904 a productores y cooperativistas de Pinar del Río y Artemisa, bajo un esquema de venta en Moneda Libremente Convertible (MLC).

Según informó la entidad estatal, el plan contempla la venta total de 300 tractores en 2025, como parte de una estrategia para “modernizar la producción tabacalera”. Sin embargo, los campesinos deberán pagar los equipos con parte del MLC que el propio Estado les retiene por la venta de sus cosechas.

Un "incentivo" que genera malestar El sistema de pago ha despertado críticas entre los productores, quienes aseguran que están atrapados en un ciclo de dependencia económica. "El Estado nos paga en MLC por exportar, pero luego nos obliga a gastar ese dinero en sus propias tiendas", denuncian algunos vegueros.

En septiembre, Murillo también inauguró una tienda en MLC para campesinos de Pinar del Río, donde se venden machetes, cemento, piezas mecánicas y otros insumos agrícolas. Días antes, Tabacuba había entregado vehículos Mercedes-Benz a algunos productores, en lo que el gobierno presentó como un “estímulo” al trabajo tabacalero.

No obstante, muchos agricultores lo ven como un mecanismo para absorber las divisas generadas por el propio sector. En redes sociales, usuarios calificaron la medida como un “show” y una “burla” para los campesinos dedicados a la producción de alimentos.

“Para el tabaco sí, porque es lo que exportan, pero para la agricultura que da comida al pueblo no hay nada”, escribió un usuario en Facebook.

Precios inflados y desigualdad Los tractores YTO-X904 se venden a 26.000 dólares cada uno, casi el triple del precio internacional, lo que refuerza las críticas sobre el sobrecosto y la falta de transparencia en estas operaciones. Mientras tanto, la población enfrenta una grave escasez de alimentos y recursos básicos, pero el sector tabacalero —que genera divisas frescas al Estado— sigue siendo prioridad. A inicios de octubre, la prensa oficial informó sobre la compra de nuevos vehículos pesados para el transporte agrícola en Pinar del Río, también bajo la gestión de Tabacuba, consolidando aún más el control estatal sobre la economía agrícola del país.