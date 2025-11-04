María Victoria Gil: "Mi hermano Alejandro niega todos los delitos que se le imputan, incluido el de espionaje"

La hermana del exministro cubano de Economía denuncia irregularidades en el proceso judicial

María Victoria Gil , hermana del exministro de Economía y Planificación de Cuba , Alejandro Gil Fernández , aseguró en una entrevista con Telemundo 51 que su hermano “ha negado desde el primer momento todos los delitos que se le imputan”, entre ellos espionaje , uno de los cargos más graves del Código Penal cubano , que puede conllevar cadena perpetua o pena de muerte .

Desde Tenerife , donde reside actualmente, la también abogada y expresentadora de televisión explicó que el proceso judicial contra el exministro comenzó en febrero de 2024 , cuando fue destituido y puesto bajo investigación por el Ministerio del Interior (MININT) .

“Mi hermano fue separado de sus funciones el 2 de febrero, y un mes después el noticiero anunció que sería investigado por graves errores. Desde entonces, el silencio ha sido absoluto”, relató María Victoria.

Gil Fernández lleva más de un año y medio en prisión provisional , acusado de espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos , entre otros delitos.

Según su hermana, la Fiscalía presentó el expediente ante el Tribunal Supremo Popular el 31 de octubre, lo que abre el camino para un juicio que podría celebrarse antes de finalizar el año.

María Victoria denunció que el juicio se realizará a puertas cerradas, lo que atribuye a la intención del régimen cubano de evitar que se conozcan “verdades incómodas”.

“Han puesto el delito de espionaje para tener el amparo legal que les permita hacer un juicio cerrado. Mi hermano sabe muchas cosas que no conviene que se sepan”, afirmó.

Críticas al régimen y llamado a la transparencia

Aunque reconoció que su hermano fue responsable de políticas económicas impopulares, como la Tarea Ordenamiento, María Victoria Gil pidió que no se convierta en un “chivo expiatorio” del fracaso del sistema.

“Cuando Cuba sea libre, él y toda la cúpula deberán responder ante el pueblo, pero no puede ser juzgado ahora por sus propios verdugos”, subrayó.

La abogada denunció además la falta de independencia judicial en Cuba, señalando que en el país “no existe división de poderes”.

“En Cuba, el Estado acusa, juzga y condena. Esa sentencia de cadena perpetua ya está dictada”, lamentó.

Finalmente, pidió el apoyo internacional para exigir un juicio público y transparente, y recordó que su hermano cuenta con la defensa del Dr. Solar, aunque reconoció que “poco puede hacer ante una decisión política de esa magnitud”.

“Lucharé por la verdad aunque no tenga esperanza. Mi hermano está destruido, pero merece defenderse ante el pueblo cubano”, concluyó emocionada.