elTOQUE responde a Sandro Castro tras acusaciones sobre manipular la tasa del dólar en Cuba

El medio independiente niega haber inflado el valor del dólar en el mercado informal y acusa al nieto de Fidel Castro de intentar desviar la atención de los verdaderos responsables del caos cambiario en la isla.

El medio digital elTOQUE respondió a Sandro Castro , quien los acusó de manipular la tasa del dólar en Cuba . La plataforma negó las acusaciones y señaló a empresarios cercanos al poder como los verdaderos actores del mercado informal.

elTOQUE desmiente a Sandro Castro tras acusaciones por la tasa del dólar

El medio independiente elTOQUE respondió a las recientes declaraciones de Sandro Castro , quien los acusó de “inflar artificialmente” la tasa del dólar en el mercado informal cubano con fines económicos.

En un video publicado en redes sociales, el nieto de Fidel Castro arremetió contra el equipo del portal, calificándolo de “élite oscura” y señalando que busca enriquecerse “a costa del pueblo cubano”.

Una respuesta inmediata y contundente

La réplica de elTOQUE no tardó en llegar. En un comunicado público, el medio negó rotundamente las acusaciones y aseguró que su labor consiste en monitorear y documentar el mercado informal, no en participar ni manipularlo.

“Lo que ha ocurrido en los últimos días con la tasa representativa del mercado informal no es más que un reflejo real del mercado que monitoreamos de forma fidedigna”, afirmaron los editores del medio.

elTOQUE reiteró que su función es estadística y documental, basada en datos verificados y no en especulación financiera.

“No somos nosotros los que participamos del mercado, sino ustedes”

En su respuesta, elTOQUE apuntó directamente hacia los empresarios cubanos, incluyendo a Sandro Castro, a quienes acusó de intentar imponer su propia tasa de referencia para controlar el mercado cambiario.

“Sandro Castro y muchos otros empresarios quieren impulsar su propia tasa de cambio, pero no reconocen que ellos mismos son actores del mercado ilegal de divisas”, señaló la plataforma.

Defensa del periodismo independiente

Además de desmontar los argumentos de Sandro Castro, elTOQUE aprovechó para reflexionar sobre su trabajo dentro de Cuba, destacando los riesgos de hacer periodismo fuera del control estatal.

“A diferencia de la élite cubana real, nosotros damos la cara. Hacemos periodismo independiente dentro de una dictadura, enfrentando censura y represión”, expresó un miembro del equipo editorial.

El medio recordó que sus periodistas enfrentan presión constante de los aparatos de seguridad del Estado y ataques desde los medios oficiales del Partido Comunista.

“Los lobos que se visten de cordero”

En un tono más crítico, elTOQUE también recordó que el apellido Castro ha estado ligado durante décadas al poder político y económico en Cuba, y que la verdadera élite que se ha beneficiado del sistema no está precisamente en el periodismo.

“La historia de manipulación y privilegio no pertenece a quienes hacemos elTOQUE, sino a Sandro Castro, a su abuelo y a la gerontocracia que los sostuvo en el poder”, afirmó el comunicado.

El medio citó ejemplos de figuras del régimen como Fidel Castro y Machado Ventura, quienes presumían modestia económica mientras vivían con privilegios fuera del alcance del ciudadano común.

Una disputa que refleja las fracturas del sistema

El enfrentamiento entre elTOQUE y Sandro Castro va más allá de la tasa del dólar: revela la lucha entre dos visiones de país.

Por un lado, medios independientes que buscan transparencia e información verificable; por otro, herederos del poder que intentan redefinir el relato público en medio de una crisis económica sin precedentes.

Con la inflación disparada, la escasez de alimentos y la caída del peso cubano, el debate sobre el mercado informal se convierte también en un reflejo de las tensiones políticas y sociales dentro de la isla.

elTOQUE mantiene su postura

Pese a los ataques, el medio confirmó que seguirá publicando su tasa de referencia basada en mensajes y datos reales del mercado informal cubano.

“Seguiremos mostrando lo que ocurre, sin miedo y sin manipulación. En Cuba, informar con independencia sigue siendo un acto de riesgo”, concluyó elTOQUE.