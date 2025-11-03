americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Fallece adolescente en Santiago de Cuba tras paro respiratorio en medio de brote viral

Una adolescente murió en Santiago de Cuba tras un paro respiratorio durante el brote viral que afecta a la isla, marcada por escasez de medicamentos y hospitales saturados.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-11-03 at 5.32.08 PM

Emergencia sanitaria en Cuba

Una adolescente identificada como Roxana falleció recientemente en Santiago de Cuba tras sufrir un paro respiratorio, en medio del brote viral que afecta a varias provincias del país con un alarmante incremento de casos de dengue, chikungunya y otras arbovirosis.

El hecho fue dado a conocer por el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien informó del deceso a través de sus redes sociales. La noticia provocó una ola de tristeza entre familiares, amigos y vecinos, que expresaron mensajes de dolor y condolencia.

“EPD mi niña bella... cuánta tristeza. Fuerza para tu mamá y tu papá. Dios te dé luz eterna”, escribió una usuaria, mientras otra relató que se encontraba en el hospital militar cuando la joven llegó de urgencia y fue trasladada a una camilla antes de confirmarse su fallecimiento.

Screenshot 2025-11-03 at 5.20.32PM

Brote viral y cifras alarmantes

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) no ha emitido información oficial sobre este caso, aunque el fallecimiento ocurre en un contexto de emergencia epidemiológica nacional.

En las últimas semanas, el MINSAP ha reportado más de 13,000 personas con fiebre en solo siete días, lo que evidencia una circulación activa del dengue y el chikungunya en todo el territorio.

La viceministra de Salud, Carilda Peña García, confirmó que el serotipo 4 del dengue predomina en la actual ola de contagios, aumentando el riesgo de complicaciones graves en personas previamente infectadas.

Aunque las autoridades insisten en que el chikungunya no provoca muertes, especialistas advierten que los cuadros combinados o las enfermedades previas pueden agravar el estado de los pacientes más vulnerables.

Escasez de medicamentos y hospitales colapsados

El panorama sanitario en Cuba se agrava por la falta de medicamentos básicos, repelentes y recursos para fumigar, lo que deja a la población sin protección efectiva frente a los mosquitos transmisores.

En algunos medios oficialistas, se ha recomendado “cubrir el cuerpo” como medida preventiva, generando indignación ciudadana por la falta de soluciones reales.

Además, los hospitales de provincias como Guantánamo y Ciego de Ávila se encuentran al límite de su capacidad, lo que ha obligado a habilitar albergues temporales y extensiones de centros pediátricos para atender casos leves.

Remedios naturales ante la escasez

Ante la falta de medicamentos en farmacias estatales, muchos cubanos recurren a remedios naturales, como infusiones de hojas de cereza o plantas medicinales, para aliviar los síntomas del dengue y la fiebre.

Sin embargo, los médicos advierten que estos tratamientos no sustituyen la atención médica profesional ni los cuidados hospitalarios, especialmente en menores de edad o pacientes con enfermedades crónicas.

Sin versión oficial del MINSAP

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la muerte de Roxana ni ha confirmado si estuvo directamente relacionada con el virus o con una complicación secundaria.

El caso vuelve a poner en evidencia la delicada situación epidemiológica que atraviesa Cuba y la urgente necesidad de recursos médicos, prevención efectiva y transparencia informativa.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cuba: explosion en almacen de pirotecnia sacude a camajuani, cuna de las parrandas villaclarenas

Cuba: Explosión en almacén de pirotecnia sacude a Camajuaní, cuna de las Parrandas villaclareñas

Por Redacción América Noticias Miami
ochoa 2.0: hija de alejandro gil exige transparencia en el juicio por espionaje contra el exministro de economia de cuba

OCHOA 2.0: Hija de Alejandro Gil exige transparencia en el juicio por espionaje contra el exministro de Economía de Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
eeuu destina 3 millones de dolares en ayuda humanitaria a cuba tras el paso del huracan melissa

EEUU destina 3 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa

Por Redacción América Noticias Miami
se hace viral el cambio fisico del locutor cubano rolando zaldivar tras nuevo arresto en miami

Se hace viral el cambio físico del locutor cubano Rolando Zaldívar tras nuevo arresto en Miami

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump asegura que los días de Maduro como dictador están contados

Trump asegura que los días de Maduro como dictador están contados

Fallece adolescente en Santiago de Cuba tras paro respiratorio en medio de brote viral

Fallece adolescente en Santiago de Cuba tras paro respiratorio en medio de brote viral

Un cliente pasa frente a una panadería con un letrero de información sobre el programa SNAP EBT, el domingo 2 de noviembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh)

Programa de asistencia nutricional de EEUU será financiado parcialmente en noviembre

Trump culpa a los demócratas por el retraso en los cupones de alimentos y ordena buscar una vía legal para financiarlos

Trump culpa a los demócratas por el retraso en los cupones de alimentos y ordena buscar una vía legal para financiarlos

Cuba: Explosión en almacén de pirotecnia sacude a Camajuaní, cuna de las Parrandas villaclareñas

Cuba: Explosión en almacén de pirotecnia sacude a Camajuaní, cuna de las Parrandas villaclareñas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter