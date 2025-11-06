americateve

La Habana

Tren hacia La Habana embiste a camión en Artemisa: accidente sin heridos pero con daños materiales

Un tren que cubría la ruta Artemisa–La Habana chocó contra un camión que cruzó sin respetar las señales. No hubo heridos, pero el accidente evidencia la falta de precaución en los cruces ferroviarios de Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
accidente cuba

Un accidente ferroviario ocurrido en la mañana de este miércoles en Artemisa volvió a poner en evidencia los riesgos de los cruces sin control en Cuba.

El tren que cubría la ruta Artemisa–La Habana impactó contra un camión que intentó cruzar las vías sin respetar las señales establecidas, según informó la Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC).

El hecho tuvo lugar alrededor de las 7:50 a.m. en el kilómetro 1.5 del ramal ferroviario de Artemisa, en el crucero número 4. Afortunadamente, no se reportaron lesionados, aunque sí daños materiales en la locomotora y en el vehículo de carga.

Tras la intervención de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), se verificó el estado técnico del tren, que posteriormente continuó su recorrido hacia La Habana sin más incidentes. Las autoridades ferroviarias confirmaron que la circulación fue restablecida de inmediato y que el personal del tren no resultó afectado.

Embed - Accidente en el tren... - Unión de Ferrocarriles de Cuba

El accidente, pese a no dejar víctimas, reaviva el debate sobre la seguridad en los cruces ferroviarios, un problema persistente en el país. Especialistas del sector recuerdan la importancia de respetar las señales de advertencia y los límites de velocidad, sobre todo en zonas donde la señalización es manual o se encuentra deteriorada.

El impacto provocó daños visibles en la parte frontal de la locomotora y en el costado del camión, que debió ser retirado del lugar con ayuda de una grúa.

Otro accidente ferroviario en Villa Clara

El mismo día, el tren de pasajeros La Habana–Sancti Spíritus, conocido como “El Espirituano”, se descarriló cerca del municipio de Placetas, en la provincia de Villa Clara. Según confirmaron fuentes oficiales, no hubo heridos entre los 80 pasajeros que viajaban a bordo.

Mirtha García Jiménez, directora adjunta de la Unión de Ferrocarriles de Cuba en Sancti Spíritus, aseguró que se trabaja en restaurar la vía férrea y que los viajeros fueron trasladados en ómnibus hasta su destino final por disposición del Ministerio del Transporte.

Estos incidentes se suman a una serie de accidentes y descarrilamientos registrados en los últimos meses, atribuidos al deterioro de la infraestructura ferroviaria, falta de mantenimiento de locomotoras, fallas mecánicas y eléctricas, y errores humanos.

