Marco Rubio advierte al régimen cubano: “Aprenderán la lección por las malas si no cambian”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , lanzó una de sus advertencias más contundentes al gobierno cubano y aseguró que quienes confían en esperar a que termine la administración de Donald Trump sin introducir cambios políticos y económicos están cometiendo un error.

@SecRubio sobre CUBA: Lo que ya no van a poder hacer, mientras Donald Trump sea presidente, es seguir robando dinero y lucrando a costa del pueblo cubano. https://t.co/9a2g4VcfCf

“Están equivocados y aprenderán la lección por las malas si no cambian” , afirmó Rubio durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo además que, desde la perspectiva de Washington, el deterioro de la isla ha alcanzado un punto en el que ya no corresponde preguntarse si el sistema cubano está próximo a caer.

“La verdad es que Cuba ya cayó” , respondió cuando Hannity le preguntó directamente si Cuba estaba “a punto de caer”.

Rubio describió a Cuba como un país sin una economía funcional y calificó al Estado cubano como fallido.

“Cuba ya cayó. No tiene una economía funcional”, afirmó.

Según el secretario de Estado, las autoridades mantienen capacidad para controlar políticamente a la población y encarcelar a sus adversarios, pero eso no significa, en su opinión, que exista un Estado funcional.

“Es un Estado fallido en todos los sentidos de la palabra”, sostuvo.

Estas afirmaciones representan la valoración política de Rubio sobre la situación cubana y no una determinación independiente de que el Estado haya dejado formalmente de funcionar.

Acusa a militares y al Partido Comunista de controlar la economía

Rubio dirigió una parte importante de sus críticas contra el modelo económico cubano.

El secretario de Estado acusó a las Fuerzas Armadas y al Partido Comunista de controlar las actividades capaces de producir ingresos significativos en la isla.

Según Rubio, esos sectores fueron utilizados para beneficiar económicamente a un reducido grupo de personas en lugar de mejorar las condiciones de vida de la población.

También atribuyó la crisis a décadas de corrupción, apropiación de recursos y políticas económicas fallidas.

“Mientras Trump sea presidente”

Rubio aseguró que la administración estadounidense pretende impedir que esa estructura económica continúe operando de la misma manera.

El secretario de Estado afirmó que mientras Trump permanezca en la Casa Blanca, Washington buscará impedir que quienes controlan esos sectores sigan obteniendo beneficios “a costa del pueblo cubano”.

El comentario se produce mientras Estados Unidos mantiene una estrategia de sanciones dirigida contra empresas estatales, estructuras militares y sectores económicos considerados fuentes de financiamiento del gobierno cubano.

Washington espera que Cuba “elija un camino diferente”

Pese a la dureza de sus declaraciones, Rubio afirmó que Estados Unidos espera que dentro de las propias estructuras de poder cubanas aparezcan personas dispuestas a reconocer la gravedad de la situación y modificar el rumbo.

“Tenemos la esperanza de que Cuba elija un camino diferente”, sostuvo.

Rubio no detalló quiénes podrían encabezar ese proceso ni qué condiciones concretas exigiría Washington para considerarlo suficiente.

Sí estableció, sin embargo, dos elementos que considera indispensables: libertad política y libertad económica.

Rubio habla de un período de transición en Cuba

El secretario de Estado sostuvo que una apertura exclusivamente económica no sería suficiente.

“No se puede tener libertad económica en Cuba si primero no se tiene libertad política”, afirmó, antes de precisar que ambas transformaciones deberían producirse al menos simultáneamente.

Rubio reconoció además que un cambio de esas características no sería inmediato.

“Eso requerirá un período de transición”, señaló.

Sus declaraciones muestran que Washington vincula cualquier apertura económica de Cuba con transformaciones políticas más amplias.

La advertencia más directa al gobierno cubano

Fue entonces cuando Rubio lanzó la frase más contundente de la entrevista.

El secretario de Estado se refirió a sectores dentro del sistema cubano que, según su interpretación, consideran que pueden mantener el actual modelo hasta que Trump abandone la Casa Blanca.

“Demasiadas de las personas que continúan allí coreando consignas revolucionarias todavía creen que pueden esperar a que termine esta administración y no hacer cambios ni hacer nada”, afirmó.

Y advirtió:

“Están equivocados y aprenderán la lección por las malas si no cambian”.

Rubio no explicó en esa respuesta qué medidas concretas implicaría “aprender la lección por las malas”.

Trump prefiere un acuerdo diplomático

La advertencia llega después de semanas de especulación sobre las opciones que Washington mantiene respecto de Cuba.

Rubio señaló durante la misma entrevista que la preferencia del presidente Trump es resolver los conflictos mediante la diplomacia y alcanzar acuerdos que produzcan cambios duraderos.

En el caso cubano, habló de colocar a la isla en una trayectoria de “cambio positivo irreversible” que incluya libertades económicas y políticas.

Ese planteamiento coincide con las declaraciones realizadas recientemente por Trump sobre una eventual acción militar contra Cuba.

El presidente aseguró que considera posible alcanzar un acuerdo y que no cree necesario recurrir actualmente a la vía militar.

Washington mantiene abiertas diferentes herramientas de presión

La preferencia declarada por una solución diplomática no significa que Estados Unidos haya abandonado otras herramientas.

La administración Trump mantiene una amplia estrategia de sanciones contra entidades y funcionarios cubanos.

Además, reportes recientes de CBS News revelaron que la Reserva del Ejército estadounidense analiza qué unidades podrían estar disponibles para potenciales necesidades del Comando Sur dentro de un período de 90 a 120 días.

El documento militar revelado no menciona a Cuba ni constituye una orden de despliegue, aunque funcionarios estadounidenses dijeron a CBS que la planificación está relacionada con contingencias sobre la isla.

Rubio insiste en que nadie invertirá bajo el actual modelo

La advertencia del lunes continúa una línea discursiva que Rubio ha mantenido durante los últimos días.

El 23 de septiembre sostuvo que las autoridades cubanas todavía tienen una oportunidad para “cambiar el rumbo”.

También argumentó que la recuperación económica de Cuba requerirá modificaciones profundas en su modelo político y jurídico.

Según Rubio, mientras esas condiciones no cambien, será difícil atraer las grandes inversiones necesarias para reconstruir la economía y la infraestructura del país.

La seguridad nacional también entra en la advertencia

Rubio añadió otro elemento durante la entrevista con Hannity.

Aseguró que mientras Trump sea presidente, Estados Unidos no permitirá que Cuba sea utilizada como una plataforma para operaciones que Washington considere contrarias a sus intereses o una amenaza para la seguridad nacional.

El asunto forma parte de la preocupación estadounidense por las relaciones de La Habana con China, Rusia e Irán.

Washington ha señalado repetidamente esos vínculos como uno de los componentes estratégicos de su política hacia Cuba.

Presión y negociación al mismo tiempo

La posición expresada por Rubio refleja las dos líneas que actualmente desarrolla Washington.

Por una parte, Estados Unidos mantiene una presión económica y política creciente.

Por otra, Trump y Rubio han hablado públicamente de la posibilidad de alcanzar un acuerdo negociado.

La administración estadounidense sostiene que ese eventual entendimiento tendría que conducir a cambios que considere duraderos tanto en la esfera económica como política.

La Habana, por su parte, ha rechazado públicamente que Washington pueda imponer las características de su sistema político.

“Aprenderán la lección por las malas”

La frase de Rubio introduce ahora una advertencia explícita dirigida a quienes controlan el poder en Cuba.

Su mensaje puede resumirse en tres elementos:

Washington considera que la crisis cubana ya alcanzó dimensiones estructurales.

La administración Trump dice preferir una solución diplomática y un acuerdo.

Pero, al mismo tiempo, Rubio advierte que esperar simplemente a que Trump abandone la Casa Blanca sin realizar cambios no funcionará.

“Están equivocados”, dijo.

Y concluyó con la frase que marca el nuevo tono de Washington hacia La Habana:

“Aprenderán la lección por las malas si no cambian”.

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