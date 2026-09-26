TRUMP ENFRÍA RUMORES DE INVASIÓN A CUBA: apuesta por un acuerdo con La Habana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , rompió este sábado el silencio sobre los reportes de una posible acción militar contra Cuba y afirmó que no cree necesario recurrir a esa opción , al tiempo que expresó confianza en alcanzar un acuerdo con La Habana.

#Ahora . Trump descarta una acción militar en Cuba "Yo diría que Cuba y nosotros haremos un trato. No creo que necesitemos al ejército. Cuba está fracasando muy mal. Queremos ayudar a Cuba. Queremos abrir Cuba a nuestra gente, tenemos grandes cubanoamericanos que quieren…

Las declaraciones representan el pronunciamiento más directo del mandatario desde que CBS News reveló que la Reserva del Ejército estadounidense está evaluando la disponibilidad de unidades médicas, policiales, de ingeniería y logística para posibles requerimientos del Comando Sur dentro de un plazo de 90 a 120 días .

Trump fue interrogado por periodistas cuando abandonaba la Casa Blanca rumbo a Knoxville, Tennessee.

“Yo diría que Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo. No creo que necesitemos recurrir a la vía militar ”, respondió el presidente.

El mandatario acompañó su respuesta con una nueva evaluación crítica de la situación de la isla.

“Cuba está fallando muy gravemente. Queremos ayudar a Cuba. Queremos abrir Cuba a nuestra gente. Tenemos grandes cubanoamericanos que quieren regresar”, declaró.

Sus palabras introducen un matiz importante después de meses de creciente presión política, económica y militar alrededor de Cuba.

Trump no anunció el levantamiento de sanciones ni un cambio formal en la política estadounidense.

Tampoco afirmó que todas las opciones militares hayan quedado descartadas permanentemente.

Sin embargo, ante una pregunta directa sobre la posibilidad de recurrir a la fuerza, el presidente manifestó públicamente su preferencia por alcanzar un acuerdo.

El documento que disparó las especulaciones sobre Cuba

La pregunta a Trump llegó después de una exclusiva publicada por CBS News.

La cadena obtuvo un mensaje interno de la Reserva del Ejército en el que se solicita información sobre la disponibilidad de seis tipos de formaciones militares que eventualmente podrían operar bajo autoridad del Comando Sur.

Entre ellas aparecen:

una brigada de policía militar;

una brigada médica;

un destacamento avanzado de cirugía y reanimación;

un batallón de ingenieros;

un batallón de apoyo logístico;

y un comando expedicionario de sostenimiento.

El documento señala que las unidades podrían ser requeridas dentro de 90 a 120 días.

El memorando no menciona a Cuba

Existe una precisión fundamental.

El documento interno no menciona a Cuba.

La vinculación con la isla procede de varios funcionarios estadounidenses que hablaron con CBS News bajo condición de anonimato y aseguraron que la solicitud forma parte de una planificación militar continuada relacionada con Cuba.

Tampoco existe en el documento una orden para desplegar esas unidades.

No se especifica:

cuántos militares serían necesarios,

dónde serían enviados

ni qué operación concreta realizarían.

Por tanto, el memorando demuestra planificación de contingencia y evaluación de capacidades, no una decisión de invadir Cuba.

El Departamento de Estado había dejado abiertas las opciones

Antes de las declaraciones de Trump, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, había evitado descartar explícitamente una posible acción militar.

Al ser interrogado por CBS News sobre el reporte, Pigott señaló que el presidente dispone de una “amplia gama de opciones” para defender los intereses nacionales estadounidenses.

El funcionario evitó responder afirmativamente cuando se le preguntó si Washington descartaba una intervención.

Su respuesta contrastó con la mayor claridad utilizada ahora por Trump, quien dijo que no cree que la vía militar sea necesaria.

El Pentágono lleva meses estudiando escenarios sobre Cuba

La planificación tampoco comenzó con el documento revelado esta semana.

En julio, CBS News informó que altos funcionarios del Pentágono habían examinado diferentes opciones para una posible acción relacionada con Cuba.

Uno de los escenarios analizados contemplaba un asalto aéreo dirigido por el Ejército con miles de soldados estadounidenses y participación de la 101ª División Aerotransportada.

Pero los propios funcionarios consultados por CBS subrayaron entonces que las presentaciones no significaban que Trump o el Pentágono hubieran decidido ejecutar una operación.

Preparar una opción militar forma parte de la planificación de contingencias y es distinto de autorizarla.

Trump había elevado considerablemente el tono sobre Cuba

La declaración conciliadora de este sábado contrasta con comentarios anteriores del propio mandatario.

En marzo, durante un discurso en Florida, Trump llegó a decir:

“Cuba es la próxima”.

Durante otros intercambios públicos habló incluso de “tomar Cuba” en alguna forma.

Y esta misma semana, desde la Asamblea General de Naciones Unidas, calificó a la isla de “Estado absolutamente fallido” y pronosticó la caída del actual sistema político.

La delegación cubana abandonó el salón durante ese tramo de su intervención.

Trump también reveló contactos encabezados por Marco Rubio

Pero incluso durante su discurso de fuerte presión ante Naciones Unidas, Trump introdujo otra pieza importante.

Aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está profundamente involucrado en conversaciones con Cuba.

La Habana también ha reconocido que existen contactos entre ambos gobiernos, aunque funcionarios cubanos han insistido en que no hay una negociación formal ni una hoja de ruta acordada.

Las declaraciones de este sábado refuerzan ahora la posibilidad de que Trump considere esos contactos como su primera opción antes de recurrir a una escalada militar.

Sanciones y negociación avanzan simultáneamente

Washington no ha reducido entretanto la presión económica.

El 17 de septiembre, el Departamento de Estado anunció sanciones contra ocho entidades y tres individuos cubanos vinculados al aparato militar y a la industria del níquel.

Las medidas alcanzaron centros de investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas, empresas estatales del sector minero y altos funcionarios.

La administración Trump sostiene que esas sanciones buscan presionar a las autoridades cubanas para impulsar cambios políticos y económicos.

La Habana sostiene que las restricciones estadounidenses agravan la crisis económica y energética que atraviesa la población.

La planificación militar continúa existiendo

La declaración presidencial tampoco significa que el Pentágono vaya a abandonar automáticamente sus planes de contingencia.

SOUTHCOM explicó a CBS News que coordina permanentemente con las Fuerzas Armadas estadounidenses para evaluar diferentes necesidades dentro de su área de responsabilidad.

Es habitual que los mandos militares preparen opciones para escenarios que finalmente pueden no producirse.

De hecho, CBS informó que planes anteriores relacionados con Cuba fueron desarrollados y posteriormente no llegaron a ejecutarse.

“No creo que necesitemos” la vía militar

La elección de palabras de Trump resulta importante.

El presidente no afirmó:

“Nunca utilizaremos la fuerza”.

Tampoco anunció:

“La opción militar está descartada”.

Lo que dijo fue que no cree que sea necesario recurrir a ella y que espera alcanzar un acuerdo.

La distinción evita interpretar sus declaraciones más allá de lo expresado públicamente.

Por ahora, la posición presidencial puede resumirse así:

Trump mantiene una fuerte presión sobre La Habana, pero afirma que prefiere un acuerdo antes que una acción militar.

Tres vías abiertas alrededor de Cuba

Los acontecimientos de los últimos meses muestran que Washington mantiene simultáneamente tres líneas de actuación.

Presión económica

La administración continúa ampliando sanciones contra sectores estatales, militares y empresariales cubanos.

Planificación militar

El Pentágono y el Ejército mantienen opciones y capacidades bajo estudio, aunque no existen órdenes públicas de despliegue para una operación contra Cuba.

Diplomacia

Trump afirma que Washington mantiene conversaciones con La Habana y ahora asegura que espera alcanzar un acuerdo.

La combinación muestra una estrategia de presión acompañada de canales diplomáticos y planificación de contingencia.

La frase que cambia el tono

Después de meses de declaraciones sobre presión, sanciones y escenarios militares, Trump introdujo este sábado el mensaje más explícito hasta ahora sobre cómo preferiría resolver la situación:

“Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo”.

Y añadió:

“No creo que necesitemos recurrir a la vía militar”.

No significa que Washington haya eliminado sus opciones militares.

Sí significa que, a 26 de septiembre de 2026, el presidente estadounidense está diciendo públicamente que considera posible un acuerdo con Cuba y que no cree necesario utilizar la fuerza para alcanzarlo.