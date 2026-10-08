MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

El primer ministro de Cuba , Manuel Marrero Cruz, anunció que el Gobierno entregará mensualmente cinco libras de arroz, una libra de azúcar y una libra de granos a 883.000 personas identificadas como las más vulnerables del país. Sin embargo, reconoció que el suministro solo está garantizado hasta enero de 2027, lo que deja en duda la continuidad de la medida.

El anuncio fue realizado durante una nueva emisión del programa oficial Desde la Presidencia, conducido por Miguel Díaz-Canel, que regresó después de aproximadamente 15 meses sin transmitirse.

Marrero explicó que los beneficiarios fueron seleccionados mediante un estudio realizado por especialistas y académicos, con el objetivo de dirigir la asistencia alimentaria hacia quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

La promesa llega en medio de una profunda crisis de abastecimiento, marcada por la escasez de alimentos, la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los cubanos.

El jefe de Gobierno detalló las cantidades que recibirían mensualmente las personas incluidas en el programa.

En total, cada beneficiario recibiría siete libras mensuales de alimentos, equivalentes a aproximadamente 3,2 kilogramos.

Sin embargo, la cantidad anunciada no constituye una canasta alimentaria completa ni garantiza por sí sola las necesidades nutricionales de una persona durante un mes.

La ayuda podría durar apenas tres meses

Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es su duración.

Marrero reconoció que el Gobierno se encuentra en condiciones de garantizar esos recursos únicamente hasta enero de 2027.

Esto significa que, por ahora, no existe una garantía pública de continuidad más allá de esa fecha.

La medida tampoco incluye, según la información divulgada, un compromiso de entrega indefinida ni una explicación sobre cómo se financiarán los suministros posteriormente.

La incertidumbre resulta especialmente significativa para las familias que dependen de la asistencia estatal para conseguir alimentos básicos.

¿Quiénes recibirán los alimentos?

Según Marrero, las 883.000 personas seleccionadas pertenecen al grupo de cubanos que enfrentan una mayor situación de vulnerabilidad.

El primer ministro sostuvo que la cifra surgió de un estudio realizado por expertos y representantes de la academia.

El objetivo, afirmó, es garantizar protección social a quienes más la necesitan.

Sin embargo, en las declaraciones recogidas no se detallan los criterios específicos utilizados para seleccionar a los beneficiarios.

Tampoco se precisa cómo podrán reclamar las personas necesitadas que no hayan sido incluidas en el programa.

Una ayuda limitada frente a la crisis alimentaria de Cuba

El anuncio ocurre en un contexto en el que los hogares cubanos enfrentan dificultades persistentes para adquirir alimentos.

La escasez de productos básicos, los elevados precios en los mercados privados y los retrasos en las entregas de la canasta familiar han agravado la situación de numerosos ciudadanos.

En ese escenario, cinco libras de arroz, una de azúcar y una de granos pueden representar un alivio puntual para determinadas familias.

Pero la propia duración anunciada por el Gobierno pone de manifiesto las limitaciones del programa.

El Estado promete una ayuda alimentaria temporal, sin ofrecer todavía una solución estable al problema del abastecimiento.

Marrero asegura que Cuba avanza con 176 reformas económicas

Durante el mismo programa, el primer ministro defendió las transformaciones económicas aprobadas en junio de 2026.

Según su balance, el Gobierno ha puesto en marcha 160 de las 176 medidas anunciadas, respaldadas por 197 normas jurídicas.

Marrero destacó además el crecimiento de los actores económicos no estatales.

El funcionario aseguró que las medidas buscan dinamizar la economía sin abandonar el modelo socialista.

También sostuvo que el Gobierno ha eliminado trabas para favorecer el crecimiento de los nuevos actores económicos.

Marrero admite que los resultados no mejoran todavía la vida de los cubanos

Pese al balance optimista, el primer ministro realizó una admisión significativa.

“Aún esos resultados no se aprecian en la calidad de vida de la población”, reconoció.

La declaración expone la distancia entre los avances administrativos que presenta el Gobierno y las condiciones materiales que enfrentan los ciudadanos.

Aunque Marrero insiste en que Cuba está avanzando con sus reformas, admitió que sus efectos todavía no se traducen en mejoras visibles para la población.

Díaz-Canel insiste en que Cuba no abandona el socialismo

Durante la emisión, Miguel Díaz-Canel defendió nuevamente la continuidad del modelo político y económico cubano.

El gobernante presentó las transformaciones como parte de un proceso destinado a fortalecer la economía sin renunciar a los principios de la Revolución.

Marrero también rechazó que la ampliación del sector privado represente un giro hacia el capitalismo.

Según su explicación, el objetivo es alcanzar un mayor equilibrio económico y social dentro del sistema vigente.

Las autoridades sostienen que las reformas permitirán aumentar la producción y mejorar gradualmente las condiciones de vida.

Sin embargo, todavía no han demostrado que las medidas anunciadas puedan resolver a corto plazo la crisis alimentaria y de abastecimiento.

La gran interrogante: ¿qué ocurrirá después de enero?

El programa alimentario anunciado por Marrero deja varias preguntas sin respuesta.

No se conoce públicamente si el Gobierno podrá ampliar la cantidad de beneficiarios, incrementar las raciones o garantizar la continuidad de las entregas después de enero de 2027.

Tampoco se ha precisado cómo se financiará el suministro una vez concluido el período anunciado.

Mientras el Gobierno defiende sus 176 reformas económicas, la promesa de alimentos para los más vulnerables refleja la magnitud de la crisis social.

Menos de un millón de cubanos recibirían siete libras de alimentos mensuales, pero incluso esa ayuda solo está garantizada por un período limitado.

La contradicción entre las promesas oficiales de recuperación económica y las dificultades para asegurar productos básicos continúa siendo uno de los principales desafíos del Gobierno cubano.