Embarazada cubana de 23 años es asesinada por su expareja en Las Tunas: Cuba registra 42 feminicidios en 2026

Una joven cubana embarazada fue asesinada presuntamente por su expareja en la provincia de Las Tunas, según confirmó el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). El crimen elevó a 42 la cifra de feminicidios verificados en Cuba durante 2026.

La víctima fue identificada como Yeni María Peñas Leyva, de 23 años , quien fue atacada durante la noche del 13 de julio frente a su vivienda, situada en el barrio La Fabela, a la altura del kilómetro 2.5, en la zona periurbana del municipio de Las Tunas.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso consultadas por OGAT, la joven se encontraba embarazada cuando ocurrió la agresión. Yeni María también era madre de una niña y un niño de corta edad.

El Observatorio de Género de Alas Tensas informó que la joven fue trasladada de urgencia a un hospital después del ataque, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

“Nos están matando”, expresó la organización independiente al confirmar el feminicidio y advertir sobre el aumento de la violencia machista en Cuba.

OGAT transmitió sus condolencias a los hijos, familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima, varios de los cuales manifestaron su dolor a través de las redes sociales.

La organización también pidió la colaboración de la ciudadanía para reunir información adicional que permita completar el registro del caso.

“Pedimos apoyo a la ciudadanía para completar la información sobre este triste suceso, que se usa con fines de registro”, señaló el observatorio, que recordó que denunciar estos crímenes no constituye un delito.

Era el primer feminicidio de una embarazada registrado desde 2024

OGAT indicó que no documentaba el feminicidio de una mujer embarazada en Cuba desde el 5 de junio de 2024.

El caso anterior también ocurrió en Las Tunas. La víctima fue Katia Ortiz Figueredo, de 25 años, quien estuvo retenida durante cinco días antes de ser agredida y asesinada por su expareja.

Katia dejó dos hijas menores de edad. El responsable del crimen fue condenado a 28 años de prisión en junio de 2025.

“Desde el 5 de junio de 2024, el Observatorio de Alas Tensas no registraba en Cuba el feminicidio de una mujer embarazada”, explicó Ileana Álvarez, directora de OGAT.

Identifican a un presunto agresor, pero los datos no han sido confirmados oficialmente

La plataforma independiente NiO Reportando un Crimen, dirigida por el reportero de sucesos Niover Licea, difundió detalles adicionales sobre el asesinato que todavía no han sido confirmados por OGAT ni por las autoridades cubanas.

Según esa fuente, Yeni María habría sido atacada con un objeto punzocortante que le causó una herida penetrante en el tórax, lesiones pulmonares, una hemorragia masiva y un hemotórax.

La plataforma aseguró que la joven fue ingresada en una unidad de cuidados intensivos y falleció posteriormente, pese a los esfuerzos del personal médico.

NiO Reportando un Crimen identificó al presunto responsable como José Luis Tamayo, quien supuestamente permanecería prófugo.

La propia plataforma aclaró que esos datos continúan bajo verificación y que no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

Cinco feminicidios confirmados durante las primeras semanas de julio

El asesinato de Yeni María Peñas Leyva se convirtió en el quinto feminicidio confirmado en Cuba durante las primeras dos semanas de julio.

En ese mismo período, los observatorios independientes verificaron los siguientes casos:

Dayana Borges , de 26 años, asesinada en Centro Habana.

Yolexis Virgen Arias Oroceno , de 54 años, en Camagüey.

Yunierkis Gómez Lozano , de 43 años, en Cumanayagua, Cienfuegos.

Yesneidy López Hernández, de 39 años, en Güines, Mayabeque.

Con datos actualizados hasta el 15 de julio, OGAT contabilizó 42 feminicidios, 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres ocurridos en contextos de violencia feminicida durante 2026.

La organización también mantiene bajo investigación otros 12 posibles feminicidios, cinco intentos y el asesinato de un hombre por motivos de género, correspondientes a alertas recibidas durante 2025.

OGAT explicó que la falta de acceso a expedientes policiales, informes forenses y documentos judiciales dificulta la verificación de numerosos casos.

Los feminicidios aumentaron un 325 % entre mayo y junio

Ileana Álvarez advirtió que las cifras documentadas durante los últimos meses muestran una escalada alarmante de la violencia feminicida en Cuba.

Durante mayo y junio de 2025, el observatorio confirmó cuatro feminicidios. En los mismos meses de 2026, la cifra ascendió a 17, lo que representa un incremento del 325 %.

Solo en mayo, los casos aumentaron de uno en 2025 a ocho en 2026, una subida del 700 %. En junio pasaron de tres a nueve, lo que equivale a un incremento del 200 %.

Las Tunas acumula al menos cuatro feminicidios durante 2026. Entre ellos se encuentra el asesinato de Katherine Cruz Aguilera, una adolescente de 14 años, confirmado en marzo.

Desde 2019, los observatorios independientes han documentado aproximadamente 350 feminicidios en Cuba. El mayor registro anual ocurrió en 2023, cuando fueron verificados 90 casos.

OGAT cuestionó la respuesta de la Federación de Mujeres Cubanas

Ante el incremento de los asesinatos, la directora de OGAT criticó la actuación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la única organización femenina reconocida oficialmente por el Estado cubano.

Álvarez cuestionó que la FMC dedique sus redes sociales a criticar a familias que participan en protestas acompañadas por sus hijos, mientras evita pronunciarse con la misma intensidad sobre el aumento de la violencia de género.

La activista sostuvo que la protección de la infancia no debe ser utilizada para desacreditar las manifestaciones ciudadanas provocadas por los apagones, la falta de agua, la escasez de alimentos y otras consecuencias de la crisis nacional.

“La verdadera protección de las mujeres, las niñas y los niños exige políticas públicas eficaces, refugios para quienes se encuentran en peligro, mecanismos de prevención, datos transparentes y acciones concretas frente a los agresores”, señaló.

Exigen declarar una emergencia por violencia de género en Cuba

OGAT reiteró su petición de que las autoridades declaren un estado de emergencia por violencia de género y adopten medidas concretas para prevenir nuevos asesinatos.

La organización advirtió que los feminicidios no pueden ser presentados como hechos aislados, tragedias familiares o simples conflictos entre parejas.

“Estamos ante una escalada de la violencia feminicida en Cuba que requiere la declaración del estado de emergencia. Ni una menos”, concluyó Álvarez.

El Estado cubano no publica estadísticas sistemáticas y transparentes sobre violencia de género. Además, el feminicidio no aparece tipificado como un delito autónomo en el Código Penal vigente, aunque puede ser considerado una circunstancia agravante dentro del delito de asesinato.