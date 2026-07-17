Bruno Rodríguez acusa a EE.UU. de guerra psicológica contra Cuba y advierte "baño de sangre"

El canciller cubano acusó a Washington de utilizar filtraciones a medios estadounidenses para medir la reacción pública ante una eventual acción militar contra la isla. Su respuesta llega después de que CBS News revelara que el Pentágono evaluó escenarios preliminares sobre Cuba, incluida una hipótesis de asalto aéreo con la 101.ª División Aerotransportada.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó al gobierno de Estados Unidos de impulsar una “guerra psicológica” contra Cuba mediante filtraciones a medios de prensa sobre posibles escenarios militares.

La declaración fue publicada este jueves en su cuenta de X y reproducida por medios oficiales cubanos, después de que CBS News revelara que altos funcionarios del Pentágono han evaluado opciones preliminares para una eventual operación relacionada con la isla.

Rodríguez sostuvo que esas informaciones buscan preparar el terreno político para una posible agresión.

El jefe de la diplomacia cubana advirtió que una acción militar estadounidense contra Cuba tendría consecuencias graves.

Según Rodríguez, las supuestas filtraciones buscan medir la opinión pública de los estadounidenses ante lo que calificó como una “aventura militar” sin justificación creíble.

En ese contexto, afirmó que un ataque contra la isla “provocaría un baño de sangre”.

La frase eleva el tono de la confrontación verbal entre La Habana y Washington en uno de los momentos de mayor tensión bilateral de los últimos años.

El reporte que encendió la reacción de La Habana

La respuesta de Bruno Rodríguez llegó después de un informe de CBS News que aseguró que planificadores militares estadounidenses revisaron en las últimas semanas una serie de opciones para posibles acciones relacionadas con Cuba.

Entre los escenarios mencionados aparece una operación de asalto aéreo liderada por el Ejército con participación de miles de soldados de la 101.ª División Aerotransportada.

CBS citó a varios funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos de seguridad nacional.

Planificación no significa operación aprobada

El propio reporte de CBS aclaró que las reuniones de planificación no implican que el presidente Donald Trump ni el Pentágono hayan decidido ejecutar una operación militar contra Cuba.

Este tipo de sesiones, conocidas como briefings de concepto de operaciones, suelen analizar objetivos, cantidad de tropas, secuencia de eventos, logística, riesgos y posibles respuestas del adversario.

En otras palabras, el Pentágono puede estudiar escenarios sin que exista una orden de intervención.

Esa diferencia es clave para entender el alcance real de la noticia.

El Pentágono evita comentar

El portavoz interino del Pentágono, Joel Valdez, respondió a CBS que el Departamento de Defensa no comenta operaciones militares hipotéticas.

Tampoco ofreció detalles sobre conversaciones privadas entre Trump y altos funcionarios militares.

La posición oficial mantiene la ambigüedad: no confirma los escenarios, pero tampoco los desmiente.

Para La Habana, esa ambigüedad forma parte de la presión política. Para Washington, se trata de una práctica habitual de planificación militar.

Cuba dice que no representa una amenaza

Bruno Rodríguez rechazó que Cuba represente un peligro para Estados Unidos.

El canciller sostuvo que la isla no puede ser una amenaza para la mayor potencia militar y nuclear del mundo.

Su argumento se apoya en una lectura de la Evaluación Anual de Amenazas de la comunidad de inteligencia estadounidense de 2026, que no presenta a Cuba como una amenaza militar directa comparable a potencias como China, Rusia, Irán o Corea del Norte.

Sin embargo, el mismo contexto de seguridad estadounidense sí coloca a Cuba como un punto de interés por sus vínculos con adversarios de Washington.

Cuba como plataforma para Rusia, China e Irán

El reporte de CBS señaló que la evaluación de amenazas de 2026 describe a Cuba más como un entorno facilitador para competidores geopolíticos mayores que como una amenaza independiente.

Esa distinción es importante.

Washington no acusa necesariamente a Cuba de tener por sí sola capacidad militar para amenazar materialmente a Estados Unidos.

La preocupación central es que La Habana pueda servir como plataforma de inteligencia, tecnología, drones, cooperación militar o influencia regional para Rusia, China e Irán.

Drones y Guantánamo elevan la tensión

Uno de los puntos más sensibles es el reporte sobre drones militares en Cuba.

CBS News había informado previamente que la isla adquirió drones de ataque de origen no precisado, mientras otros reportes han señalado posibles vínculos con equipos procedentes de Irán y Rusia.

Durante una visita a la Base Naval de Guantánamo el 10 de junio, el secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió que sería imprudente que Cuba obtuviera armas capaces de alcanzar esa instalación o el territorio estadounidense.

Ese mensaje fue interpretado como una advertencia directa al régimen cubano.

La 101.ª División Aerotransportada en el centro del debate

La mención de la 101.ª División Aerotransportada disparó la alarma política.

La unidad, conocida como las “Screaming Eagles” o “Águilas Gritonas”, es la única división de asalto aéreo del Ejército estadounidense.

Su especialidad moderna consiste en insertar tropas mediante helicópteros, usando plataformas como CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk y AH-64 Apache.

Aunque su nombre apareció en un escenario preliminar, eso no significa que exista una orden de despliegue.

La narrativa de La Habana: amenaza externa

El régimen cubano ha usado la publicación de CBS para reforzar su narrativa de amenaza externa.

Granma, órgano oficial del Partido Comunista, presentó el reporte como parte de una campaña mediática destinada a preparar a la opinión pública para una agresión contra Cuba.

Bruno Rodríguez fue más lejos y acusó a políticos del sur de Florida de fabricar pretextos contra la isla para lucrar políticamente con el sufrimiento del pueblo cubano.

Ese discurso busca cohesionar al aparato oficialista en medio de una crisis interna profunda.

Washington combina presión económica y advertencias

Las declaraciones ocurren en un momento de presión máxima de la administración Trump contra La Habana.

Estados Unidos ha aumentado sanciones contra entidades vinculadas al aparato económico-militar cubano, especialmente estructuras conectadas con GAESA, el conglomerado controlado por militares que domina sectores estratégicos de la economía en divisas.

Washington también ha sancionado entidades asociadas al turismo, comercio exterior, energía, transporte y organismos represivos.

La Casa Blanca sostiene que busca cortar fuentes de financiamiento del régimen.

Rubio exige reformas reales

El secretario de Estado Marco Rubio ha advertido que los líderes cubanos todavía tienen tiempo de elegir reformas reales, paz y prosperidad antes de que sea demasiado tarde.

Rubio sostiene que el régimen y sus élites corruptas rechazan cambios significativos y mantienen el control total sobre la población.

La Habana, por su parte, acusa a Washington de intentar forzar un cambio de régimen mediante sanciones, presión energética, propaganda y amenazas militares.

La crisis interna de Cuba agrava el escenario

El choque diplomático ocurre mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas y energéticas en décadas.

El país sufre apagones prolongados, colapsos del Sistema Electroenergético Nacional, escasez de combustible, falta de alimentos, inflación, deterioro del transporte y creciente malestar social.

En barrios de La Habana y otras provincias se han reportado protestas, cacerolazos y gritos contra el régimen.

Cada nueva advertencia de Washington cae sobre un país con una situación interna cada vez más frágil.

El régimen intenta presentar unidad

Frente a la presión externa, el gobierno cubano intenta proyectar unidad y resistencia.

Miguel Díaz-Canel ha advertido en otras ocasiones que Cuba está dispuesta a defenderse ante cualquier agresión.

Bruno Rodríguez ahora refuerza ese mensaje con la idea de que una acción militar provocaría un costo humano elevado.

El objetivo político es claro: presentar cualquier presión estadounidense como una amenaza contra la soberanía nacional, no solo contra la cúpula del poder.

El sur de Florida vuelve a ser señalado

Rodríguez también dirigió sus críticas contra figuras políticas del sur de Florida.

Según el canciller, desde esa zona se fabrican pretextos contra Cuba y se promueve una agenda de confrontación.

La acusación apunta de manera indirecta al exilio cubano, a legisladores de línea dura y a sectores republicanos que respaldan sanciones más fuertes contra La Habana.

Para el régimen, Miami sigue siendo el centro político de la presión contra Cuba.

¿Guerra psicológica o presión estratégica?

La pregunta de fondo es si las filtraciones responden a una guerra psicológica, como afirma La Habana, o a una estrategia de presión calculada de Washington.

En términos políticos, ambas lecturas pueden convivir.

El Pentágono puede estudiar escenarios de contingencia sin haber decidido una operación.

Pero la publicación de esos escenarios también envía un mensaje al régimen cubano, a las Fuerzas Armadas de la isla y a la opinión pública internacional.

No hay confirmación de operación militar

Hasta ahora no existe un anuncio oficial de intervención militar contra Cuba.

El reporte de CBS habla de planificación preliminar.

El Pentágono evita comentar.

Funcionarios citados por el medio señalan que una acción inmediata es poco probable porque gran parte de los recursos militares estadounidenses están concentrados en Medio Oriente, especialmente por la guerra con Irán.

Eso reduce la probabilidad de un movimiento militar inmediato hacia Cuba, aunque no elimina la presión política.

Una escalada verbal con alto impacto

El intercambio marca una nueva fase de la tensión entre Washington y La Habana.

Estados Unidos aumenta sanciones, revisa opciones de contingencia, alerta sobre drones y exige reformas.

Cuba responde denunciando guerra psicológica, amenaza de agresión y manipulación mediática.

La palabra “baño de sangre” eleva el costo retórico del conflicto y busca advertir que cualquier operación tendría consecuencias humanas y regionales imprevisibles.

Cuba en el centro del tablero regional

La tensión con Cuba ya no se limita al embargo, los presos políticos o la migración.

Ahora incluye seguridad nacional, drones, Guantánamo, Irán, Rusia, China, sanciones contra GAESA y planificación militar de contingencia.

La isla vuelve a estar en el centro de un tablero geopolítico mucho más amplio.

Y el mensaje de Bruno Rodríguez confirma que el régimen interpreta los movimientos de Washington como una amenaza directa a su supervivencia.