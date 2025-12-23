americateve

Miami

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Miami-Dade revoca licencias comerciales a 20 negocios por no probar autorización federal para comerciar con Cuba. El condado advierte que más empresas podrían ser sancionadas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Miami-Dade retiró permisos a 20 empresas que no pudieron demostrar autorización federal para operar con la isla. El condado advierte que más negocios podrían correr la misma suerte en las próximas semanas.

El condado de Miami-Dade dio un nuevo paso en el endurecimiento de su política contra actividades comerciales vinculadas al régimen cubano, al revocar con efecto inmediato las licencias comerciales de 20 negocios que no lograron demostrar autorización federal para comerciar con Cuba.

La medida fue anunciada este lunes por el Recaudador de Impuestos del condado, Dariel Fernández, quien explicó que la decisión es el resultado de un proceso de verificación iniciado semanas atrás para garantizar el cumplimiento de la ley federal estadounidense.

Un proceso de advertencias y verificación

Según el comunicado oficial, la oficina del Recaudador envió notificaciones a 75 empresas, solicitándoles documentación que acreditara autorización legal bajo la normativa federal, incluidas licencias específicas o generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y/o por la Bureau of Industry and Security (BIS) del Departamento de Comercio.

De ese total:

  • 48 negocios respondieron y presentaron evidencia suficiente o demostraron que no realizaban comercio con Cuba.

  • A los restantes se les envió una segunda notificación el 25 de noviembre de 2025, advirtiendo que la falta de respuesta sería interpretada como indicio de violación de la ley federal.

  • Al no presentar pruebas dentro del plazo, 20 empresas perdieron su Impuesto Local para Negocios, quedando legalmente impedidas de operar en Miami-Dade.

Fernández precisó que la acción se sustenta en la Sección 205.0532 de los Estatutos de Florida y la Sección A-175.1 del Código del Condado, que facultan al Recaudador a revocar o negar licencias a entidades que realicen negocios con Cuba en violación de la ley federal.

LISTA DE NEGOCIOS CON LICENCIAS REVOCADAS

Con efecto inmediato, estos negocios ya no pueden operar legalmente en el condado Miami-Dade:

  • Havana Sky Travel Inc. (2 ubicaciones)

  • AMZ Immigration and Multi-Services Corp.

  • Global Cargo Corp

  • Globi Multiservices Inc. (Globi Envíos)

  • Managua Travel Agency Inc. (Cuba Travel & Services)

  • BM Envíos Cargo Corp

  • R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC

  • Leafy Holidays Inc

  • JM Services LLC

  • Yumury Envíos & Travel LLC (2 ubicaciones)

  • Lucero Services Corp

  • OMD Multiservices LLC (Martinair Travel)

  • JC Montoya Services Inc

  • Latin Logistics LLC (Avianca Express)

  • Capote Express Inc

  • Pocho Express LLC

  • Xcellence Travel Inc

  • Via Blanca Multiservice Inc.

  • Tu Cuba Multiservices Corp

  • Xael Charters Inc. (2 ubicaciones)

El condado advirtió que cualquier negocio que continúe operando sin un Impuesto Local válido se expone a sanciones adicionales y consecuencias legales conforme a la ley.

MENSAJE DEL RECAUDADOR DE IMPUESTOS

“Como emigrante cubano, conozco de primera mano el sufrimiento infligido por el régimen comunista cubano. Ese régimen ha sido, es y continuará siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiarlo o sostenerlo”, afirmó Dariel Fernández.

El funcionario adelantó que más empresas serán notificadas en las próximas semanas y dejó claro que las investigaciones continuarán.

“Esto es solo el comienzo. Mi oficina actuará con firmeza, responsabilidad y un respeto inquebrantable por el estado de derecho”, concluyó.

