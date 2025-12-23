Otaola aplaude golpe de Miami-Dade a negocios con vínculos con Cuba: "Así se hace"

El influencer cubano celebró la decisión del condado de revocar licencias a 20 empresas sospechosas de comerciar con el régimen de La Habana, en una ofensiva liderada por el recaudador Dariel Fernández.

El influencer y presentador cubano Alexander Otaola celebró públicamente la decisión del condado de Miami -Dade de revocar licencias comerciales a 20 negocios sospechosos de mantener vínculos económicos con el régimen cubano, una acción anunciada por el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández .

A través de una publicación en Facebook , Otaola expresó su respaldo con un mensaje breve pero contundente:

La reacción del influencer no sorprendió a sus seguidores. Otaola ha convertido la oposición frontal a cualquier actividad económica que beneficie al régimen de La Habana en uno de los ejes centrales de su discurso político y mediático, incluso cuando se postuló como candidato a la Alcaldía de Miami-Dade , con una agenda centrada en endurecer las acciones contra empresas que operen con Cuba desde el sur de la Florida.

De acuerdo con información divulgada por Telemundo 51, el recaudador Dariel Fernández explicó que su oficina inició una revisión a gran escala luego de detectar posibles violaciones a las leyes federales que regulan el comercio con Cuba.

Como parte del proceso:

75 empresas fueron notificadas oficialmente.

Se les solicitó documentación que demostrara autorización legal mediante licencias emitidas por la OFAC (Departamento del Tesoro) y/o la BIS (Departamento de Comercio).

48 negocios respondieron y lograron demostrar que no mantenían relaciones comerciales ilegales con Cuba.

Sin embargo, 27 empresas no entregaron la documentación requerida.

Segunda advertencia y revocación definitiva

El 25 de noviembre de 2025, las empresas que no respondieron recibieron una segunda notificación, advirtiendo que el silencio sería interpretado como presunción de incumplimiento de la ley federal.

Tras vencerse el plazo sin respuesta, la oficina del recaudador procedió a revocar el Impuesto Local para Negocios, dejando a estas entidades imposibilitadas de operar legalmente en Miami-Dade, con efecto inmediato.

Entre las empresas afectadas figuran agencias de viajes, servicios de envíos, logística y multiservicios, algunas con más de una sede en el condado. Las autoridades advirtieron que quienes continúen operando sin licencia válida enfrentarán sanciones adicionales y posibles consecuencias legales.

Un mensaje político claro

La decisión ha sido interpretada como un mensaje político y administrativo contundente: Miami-Dade no permitirá que su territorio sea utilizado como plataforma para financiar o sostener económicamente al régimen cubano.

El respaldo público de Otaola refuerza la lectura de que la medida no solo tiene implicaciones legales, sino también un alto impacto simbólico dentro del exilio cubano, donde existe una fuerte presión para cortar cualquier flujo económico hacia La Habana.