"Me dicen que estoy loca": joven cubana sorprende al mostrar la casa que compró en Cuba por solo 4.000 dólares

La vivienda tiene tres cuartos y un amplio patio. Su historia desata debate en redes sobre invertir en la isla en plena crisis.

Una compra que rompe esquemas en medio de la crisis

Una joven cubana ha generado un intenso debate en redes sociales tras revelar que compró una casa en Cuba por apenas 4.000 dólares , una cifra que muchos consideran impensable incluso en el contexto actual del mercado inmobiliario en la isla.

La joven, conocida en TikTok como @yaneisycanta_98 , compartió en un video viral los detalles de la propiedad y las mejoras que ha comenzado a realizar, pese a las críticas y advertencias que asegura haber recibido.

“Compré una casa en Cuba por 4.000 dólares, pero no tenía las condiciones necesarias. Le hice una cocina y le puse piso nuevo. Me dicen que estoy loca por invertir ese dinero aquí, con la crisis que hay”, explicó en el video.

Embed - Compré una casa en Cuba por 4mil USD #cubanosporelmundo #cubanosentiktok #cubanos #merrychristmas #cubanosenmiami

Así es la casa que compró por 4.000 dólares

Según relató, la vivienda cuenta con:

Tres cuartos

Sala

Cocina

Baño

Un patio amplio con árboles frutales

Pozo de agua salobre

Aunque todavía no se ha mudado, continúa avanzando con las reparaciones.

“Ya terminé la cocina, que era lo más importante. Ahora me falta pintar y arreglar algunos detalles”, comentó.

Críticas, aplausos y un mensaje personal

La publicación ha generado reacciones encontradas. Mientras muchos usuarios la felicitan por su determinación y la animan a seguir, otros cuestionan la decisión de invertir en una propiedad dentro de un país marcado por:

Inflación persistente

Apagones prolongados

Deterioro de los servicios básicos

Falta de oportunidades económicas

Aun así, la joven se mostró firme y satisfecha con su logro personal.

“Este año no voy a estrenar ropa nueva, pero voy a estar estrenando mi propia casa a mis 27 años”, afirmó con orgullo.

El contraste con el mercado inmobiliario cubano

En su testimonio, también comparó su compra con otros precios que circulan actualmente en Cuba, donde casas pueden llegar a costar entre 30.000 y 100.000 dólares, cifras completamente fuera del alcance de la mayoría de los cubanos que dependen de salarios estatales.

Su historia ha servido para visibilizar las profundas desigualdades del mercado inmobiliario en la isla y las estrategias personales que algunos jóvenes adoptan para intentar mejorar su calidad de vida dentro del país.

Más que una casa, un símbolo

Más allá del inmueble, el caso de esta joven refleja una realidad extendida: cubanos que, pese a la crisis, apuestan por construir algo propio, ya sea por arraigo, falta de alternativas o simple determinación personal.

Su historia no deja indiferente a nadie y sigue acumulando visualizaciones, comentarios y debates en redes sociales.