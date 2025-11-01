Luis Alberto García exige respuestas al gobierno cubano tras imputaciones contra Alejandro Gil

El reconocido actor cubano arremetió con ironía y furia contra el régimen tras conocerse que el exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, será juzgado por múltiples delitos de corrupción.

“Otzea… fue BINISTRO”: la reacción viral del actor cubano

El actor Luis Alberto García no dejó pasar el anuncio oficial sobre las imputaciones contra Alejandro Gil Fernández , exviceprimer ministro y exministro de Economía de Cuba .

A través de una publicación en Facebook , el artista reaccionó con una mezcla de sarcasmo e indignación, recordando la alta posición que ocupó Gil dentro del aparato estatal.

“Otzea… fue BINISTRO”, escribió con ironía, subrayando la magnitud del escándalo que hoy sacude a la cúpula del régimen.

Según la Fiscalía General de la República , Gil Fernández será procesado por una lista de delitos que incluyen espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos, evasión fiscal, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos , entre otros.

Ante ese catálogo, García añadió con mordacidad:

“Falta la fundamental: MENTIRNOS. MENTIRNOS. MENTIRNOS.”

Crítica directa al sistema político cubano

Lejos de centrarse solo en el exministro, el actor dirigió sus críticas al propio gobierno cubano por haber sostenido y promovido a Gil durante años.

“¿Quién lo puso en esos puestos? ¿En qué Escuela de Cuadros del PCC lo diplomaron?”, preguntó en tono desafiante.

También ironizó sobre las famosas apariciones televisivas de Gil, quien durante años defendió las políticas económicas del régimen:

“Le ronca ‘el tallo’ la seriedad y el aplomo con que ‘el camarada’ nos echó en la cara [...] que él, su jefe y todos los acólitos del clan estatal lo tenían ‘tó pensao’.”

El actor se preguntó, además, si el juramento público de los funcionarios cubanos tiene algún valor o si solo se trata de una formalidad vacía.

“Muy gil” habría que ser…

En un juego de palabras con el apellido del exministro, Luis Alberto García ironizó sobre la posibilidad de que Gil actuara solo:

“Tendría que ser ‘muy gil’ ese señor para haber intentado erigirse como la única papa descompuesta en ese saco.”

García cuestionó la falta de control institucional y periodístico, apuntando a la complicidad de los medios oficiales:

“¿El gran periodismo investigativo nacional alguna vez se olió algo? ¿Algún diputado puso alguna vez en duda los argumentos del Zar de las Finanzas?”

“Algo huele a podrido en el Estado cubano”

Citando a Hamlet, el actor concluyó su publicación con una frase contundente:

“Algo huele a podrido en el Estado de Dinamarca.”

Luego, añadió con tono irónico:

“¡Menos mal que no es éste un Estado fallido! ¡Menos mal que son las matrices de opinión del enemigo las que intentan desacreditarlo!”

Sus palabras se viralizaron rápidamente, acumulando más de 700 comentarios en pocas horas, muchos de ellos aplaudiendo la valentía del actor.

Contexto: el caso Alejandro Gil Fernández

El pasado viernes, la Fiscalía cubana anunció formalmente cargos contra Alejandro Gil Fernández, tras una investigación iniciada meses atrás por “graves irregularidades”.

Gil fue destituido de sus cargos en febrero de 2024, y poco después renunció al Partido Comunista y a su escaño en la Asamblea Nacional.

Su proceso judicial se desarrolla en medio de una de las peores crisis económicas en Cuba en las últimas décadas, marcada por apagones, escasez y el colapso de servicios básicos.

Paradójicamente, fue el propio Gil quien en diciembre de 2023 reconoció ante el Parlamento el fracaso de la “Tarea Ordenamiento” y admitió que no se cumplirían las metas productivas del país.