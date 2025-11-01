americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Luis Alberto García

Luis Alberto García exige respuestas al gobierno cubano tras imputaciones contra Alejandro Gil

Luis Alberto García estalla contra el régimen cubano tras las imputaciones por corrupción al exministro Alejandro Gil Fernández

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Luis Alberto García

El reconocido actor cubano arremetió con ironía y furia contra el régimen tras conocerse que el exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, será juzgado por múltiples delitos de corrupción.

“Otzea… fue BINISTRO”: la reacción viral del actor cubano

El actor Luis Alberto García no dejó pasar el anuncio oficial sobre las imputaciones contra Alejandro Gil Fernández, exviceprimer ministro y exministro de Economía de Cuba.

A través de una publicación en Facebook, el artista reaccionó con una mezcla de sarcasmo e indignación, recordando la alta posición que ocupó Gil dentro del aparato estatal.

“Otzea… fue BINISTRO”, escribió con ironía, subrayando la magnitud del escándalo que hoy sacude a la cúpula del régimen.

Según la Fiscalía General de la República, Gil Fernández será procesado por una lista de delitos que incluyen espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos, evasión fiscal, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos, entre otros.

Ante ese catálogo, García añadió con mordacidad:

“Falta la fundamental: MENTIRNOS. MENTIRNOS. MENTIRNOS.”

Crítica directa al sistema político cubano

Lejos de centrarse solo en el exministro, el actor dirigió sus críticas al propio gobierno cubano por haber sostenido y promovido a Gil durante años.

“¿Quién lo puso en esos puestos? ¿En qué Escuela de Cuadros del PCC lo diplomaron?”, preguntó en tono desafiante.

También ironizó sobre las famosas apariciones televisivas de Gil, quien durante años defendió las políticas económicas del régimen:

“Le ronca ‘el tallo’ la seriedad y el aplomo con que ‘el camarada’ nos echó en la cara [...] que él, su jefe y todos los acólitos del clan estatal lo tenían ‘tó pensao’.”

El actor se preguntó, además, si el juramento público de los funcionarios cubanos tiene algún valor o si solo se trata de una formalidad vacía.

“Muy gil” habría que ser…

En un juego de palabras con el apellido del exministro, Luis Alberto García ironizó sobre la posibilidad de que Gil actuara solo:

“Tendría que ser ‘muy gil’ ese señor para haber intentado erigirse como la única papa descompuesta en ese saco.”

García cuestionó la falta de control institucional y periodístico, apuntando a la complicidad de los medios oficiales:

“¿El gran periodismo investigativo nacional alguna vez se olió algo? ¿Algún diputado puso alguna vez en duda los argumentos del Zar de las Finanzas?”

“Algo huele a podrido en el Estado cubano”

Citando a Hamlet, el actor concluyó su publicación con una frase contundente:

“Algo huele a podrido en el Estado de Dinamarca.”

Luego, añadió con tono irónico:

“¡Menos mal que no es éste un Estado fallido! ¡Menos mal que son las matrices de opinión del enemigo las que intentan desacreditarlo!”

Sus palabras se viralizaron rápidamente, acumulando más de 700 comentarios en pocas horas, muchos de ellos aplaudiendo la valentía del actor.

Contexto: el caso Alejandro Gil Fernández

El pasado viernes, la Fiscalía cubana anunció formalmente cargos contra Alejandro Gil Fernández, tras una investigación iniciada meses atrás por “graves irregularidades”.

Gil fue destituido de sus cargos en febrero de 2024, y poco después renunció al Partido Comunista y a su escaño en la Asamblea Nacional.

Su proceso judicial se desarrolla en medio de una de las peores crisis económicas en Cuba en las últimas décadas, marcada por apagones, escasez y el colapso de servicios básicos.

Paradójicamente, fue el propio Gil quien en diciembre de 2023 reconoció ante el Parlamento el fracaso de la “Tarea Ordenamiento” y admitió que no se cumplirían las metas productivas del país.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una mujer y su perro caminan entre las ruinas de las casas destruidas por el huracán Melissa en Boca de dos Ríos, Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Cuba dice que no recibió ayuda concreta de EEUU tras el paso de ciclón pese a declaraciones

cuba: detienen al presunto responsable de la muerte del nino nelson thiago en artemisa

CUBA: Detienen al presunto responsable de la muerte del niño Nelson Thiago en Artemisa

flor de cuba triunfa en tiktok shop: de llegar a eeuu con 200 dolares a vender un millon en 27 dias

Flor de Cuba triunfa en TikTok Shop: de llegar a EEUU con 200 dólares a vender un millón en 27 días

fiscalia de cuba acusa formalmente al exministro alejandro gil por espionaje, malversacion y corrupcion

Fiscalía de Cuba acusa formalmente al exministro Alejandro Gil por espionaje, malversación y corrupción

Destacados del día

Luis Alberto García exige respuestas al gobierno cubano tras imputaciones contra Alejandro Gil

Luis Alberto García exige respuestas al gobierno cubano tras imputaciones contra Alejandro Gil

Se hace viral el cambio físico del locutor cubano Rolando Zaldívar tras nuevo arresto en Miami

Se hace viral el cambio físico del locutor cubano Rolando Zaldívar tras nuevo arresto en Miami

Fiscalía de Cuba acusa formalmente al exministro Alejandro Gil por espionaje, malversación y corrupción

Fiscalía de Cuba acusa formalmente al exministro Alejandro Gil por espionaje, malversación y corrupción

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, hace un pitcheo ante los Azulejos de Toronto en el cuarto juego de la Serie Mundial, el martes 28 de octubre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

Shohei Ohtani abrirá el juego siete de la Serie Mundial con los Dodgers

Indignación en Cuba por el perro abandonado durante evacuaciones en Granma

Indignación en Cuba por el perro abandonado durante evacuaciones en Granma

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter