" Soy locutor de radio y televisión, pero nunca me sentaría frente a una cámara a decir que entre tantos adultos hay menores enjuiciados muchos años sin otra opción , frente a imágenes seleccionadas para mostrar la parte más conveniente y hacer pasar al pueblo por más tonto, mediocre e ignorante ", dijo Yunior Morales sobre la información divulgada por la prensa oficialista sobre los procesos judiciales contra los detenidos por las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 .

"El sentido común rechaza tanto actos vandálicos como mítines de repudio, pero hay material suficiente para mostrar dónde comenzó la violencia y esos videos no son difundidos aquí en medios de comunicación. Los que determinaron castigos ejemplarizantes no pensaron en su posición de padres , cómo lacera a cualquier sociedad dañar a sus hijos, tantas lágrimas ofenden a la propia historia. ¿Qué diría José Martí al ver a Cuba destruída? ", cuestionó.

"Las constituciones son para proteger a los pueblos, no para expandir miedo. ¿Quién castigará a los que en plena pandemia de Covid-19 tenían a Cuba desabastecida y de pronto surtieron tiendas en MLC? Eso es inhumano, criminal, sobre todo porque por arte de magia pusieron productos a la venta en un billete que no cobramos, sin importarles que nuestro salario es en moneda nacional y muchos no reciben dólares en remesas. ¿Quién castigará a los poderosos que viven muy bien mientras todo un pueblo muere de atraso y sin futuro?"

Morales dijo que algunos cubanos están atemorizados. "Admiro más a esos presos políticos que están tras rejas por caminar con un cartel o expresarse, ni siquiera han amenazado con una bomba. ¿Dónde fue a parar la justicia?"

"Hay que ver la causa y efecto. El abuso de poder es corrupción y ahí hay delito. Entonces, señores intocables, ¿les resulta complicado? Piedad y compasión con las madres y familias que están sufriendo. Rebajar condenas no, mejor quitarlas, si manifestarse es un derecho. Andan inventando leyes absurdas para apagar cerebros y callar bocas. Ustedes son un mal ejemplo para las generaciones actuales y futuras".

Morales dijo que prometió a su madre estar tranquilo, cuidarse. "No puedo ignorar y quedar callado ante tantos cobardes, porque ahora mismo hay muchas madres y familias sufriendo por condenas exageradas e injustas contra los suyos".

Yunior Morales recordó que fue locutor de noticieros en la televisión oficialista. "Era la voz promocional de la Mesa Redonda y me quitaron del programa por pedir respeto para el pueblo cubano, a ese mismo pueblo que le estaban prometiendo millones de tripas y gallinas decrépitas. Luego seguí grabando desde la casa dos programas musicales, carteleras y para la revista cultural de Radio Taíno. Lo meramente político me lo arrancaron, gracias a Dios".

"Cuba sobrevive muy mal y no le ponen corazón esos corruptos que nada más abrazan a los que repitan sus consignas fracasadas", agregó.

Fuente: diariodecuba.com