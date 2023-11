Llegan a Miami 12 miembros de una familia reclamados por el parole humanitario

Yadira Arcis, una de las protagonistas de este emotivo episodio, expresó en redes sociales su inmensa felicidad. “Casi nos botan (del aeropuerto por el escándalo) pero es que no tienen idea la felicidad tan grande que tengo, al fin están todos aquí y mi sobrino Michael va a tener tantas oportunidades, aquí no me cabe tanta felicidad en mi corazón”. Esta llegada no solo simboliza un reencuentro, sino también la apertura de nuevas puertas y oportunidades de tratamiento médico para integrantes de la familia que lo necesitan.