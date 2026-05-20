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Cuba

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Rubio culpó a GAESA de la crisis en Cuba, ofreció ayuda humanitaria y propuso una “nueva relación” directa con el pueblo cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Marco Rubio

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba en medio de la presión de Washington

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó este miércoles un mensaje en español dirigido directamente al pueblo cubano, en el que responsabilizó al conglomerado militar GAESA por la crisis económica y energética de la isla y presentó lo que describió como una propuesta para una “nueva relación” entre ambos países.

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Se trata de la primera vez que Rubio se dirige públicamente en español a los cubanos desde que asumió su cargo, en un discurso que coincide con la intensificación de la estrategia de presión impulsada por la administración de Donald Trump.

“Cuba está controlada por GAESA”: la frase que marcó el discurso

El eje central del mensaje fue una dura crítica al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), al que Rubio responsabilizó de concentrar la riqueza y los recursos de la isla.

“Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA”.

Según Rubio, el conglomerado controla aproximadamente el 70% de la economía cubana mediante hoteles, bancos, construcción, comercio y remesas.

Rubio ofrece 100 millones de dólares en ayuda humanitaria

Durante el mensaje, el secretario de Estado anunció una oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, pero condicionó la distribución de esa ayuda.

La propuesta plantea que los recursos sean administrados por:

Iglesia Católica

Organizaciones caritativas independientes

Entidades ajenas al aparato estatal cubano

Rubio sostuvo que la ayuda no debería pasar por estructuras vinculadas a GAESA.

La visión de una “nueva Cuba”

El funcionario estadounidense describió una visión basada en mayores oportunidades económicas y políticas para los ciudadanos cubanos.

Entre los puntos mencionados:

Propiedad privada de negocios

Medios de comunicación independientes

Mayor apertura económica

Participación política mediante elecciones libres

Rubio comparó esas posibilidades con países del Caribe y con la experiencia de comunidades cubanas fuera de la isla.

Las declaraciones llegan en medio de nuevas sanciones

El mensaje se produce mientras Washington incrementa medidas contra estructuras económicas y políticas cubanas.

En las últimas semanas se anunciaron:

Sanciones contra GAESA

Restricciones a funcionarios cubanos

Nuevas medidas financieras

Presiones económicas adicionales

También se establecieron plazos para empresas extranjeras con vínculos comerciales con estructuras sancionadas.

La relación entre Washington y La Habana entra en otra etapa

El discurso de Rubio refleja una combinación de presión económica y oferta política hacia Cuba.

Mientras Estados Unidos plantea una apertura condicionada, las autoridades cubanas han rechazado las acusaciones y sostienen que las dificultades económicas responden a factores externos y a las sanciones estadounidenses.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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