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La Habana

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Un video viral mostró ratas en un hospital de La Habana días después de activarse vigilancia sanitaria por hantavirus

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Hospital Cuba

Denuncian presencia de ratas en hospital de La Habana en medio de alerta sanitaria

Un video difundido en redes sociales volvió a colocar bajo atención pública las condiciones sanitarias en centros de salud cubanos, luego de mostrar la presencia de roedores dentro del Hospital Nacional Enrique Cabrera, en La Habana.

Las imágenes, compartidas por una usuaria en Instagram, muestran a una rata desplazándose por los pasillos del centro médico mientras la autora acompaña la grabación con comentarios irónicos sobre la situación sanitaria del país.

Ratas Cuba

El video se vuelve viral por su coincidencia con la vigilancia sobre hantavirus

La grabación comenzó a circular ampliamente debido a que aparece pocos días después de que autoridades sanitarias cubanas reforzaran medidas de vigilancia epidemiológica relacionadas con el hantavirus.

El hantavirus puede estar asociado a la exposición a:

Orina de roedores

Heces contaminadas

Saliva

Partículas suspendidas en el aire

La vigilancia sanitaria fue reforzada recientemente en puertos y otros puntos de entrada al país.

Las imágenes reabren el debate sobre el deterioro hospitalario

La denuncia también reactivó cuestionamientos sobre las condiciones de infraestructura y mantenimiento dentro de hospitales cubanos.

En años recientes han circulado reportes similares sobre presencia de roedores en instalaciones médicas de distintas provincias.

Entre las denuncias registradas:

Hospitales con problemas sanitarios

Fallas estructurales

Dificultades de mantenimiento

Escasez de recursos básicos

El sistema sanitario enfrenta fuertes presiones internas

La situación ocurre en un contexto marcado por problemas que afectan distintos servicios públicos dentro de la isla:

Apagones prolongados

Escasez de combustible

Déficit de recursos médicos

Problemas de abastecimiento

Diversos especialistas y trabajadores sanitarios han señalado dificultades operativas en hospitales y centros asistenciales.

Las redes sociales amplifican denuncias ciudadanas

Las plataformas digitales se han convertido en una vía frecuente para divulgar situaciones relacionadas con servicios públicos y condiciones hospitalarias.

En este caso, el video generó numerosas reacciones por el contraste entre las campañas sanitarias y las imágenes captadas dentro del centro médico.

Trabajadores de salud también reciben reconocimiento

Más allá de la crítica a las condiciones materiales, la autora del video cerró su mensaje con palabras de reconocimiento hacia médicos y enfermeros que continúan trabajando bajo circunstancias complejas.

La situación vuelve a poner el foco sobre los retos que enfrenta el sistema de salud cubano.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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