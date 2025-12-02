Las rutas secretas del nieto de Raúl Castro en Panamá: vuelos privados, compras millonarias y vínculos con el chavismo

Una investigación del diario La Prensa de Panamá reveló que Raúl Guillermo Rodríguez Castro , conocido como “El Cangrejo” —nieto de Raúl Castro e hijo del fallecido jefe de GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja — ha convertido a Panamá en uno de sus principales centros de operaciones desde 2024.

El coronel del MININT habría realizado decenas de viajes privados , participado en compras millonarias y mantenido vínculos directos con empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro .

Registros migratorios, rutas aéreas, manifiestos de vuelo y fuentes de inteligencia panameña confirman un patrón constante, sigiloso y altamente coordinado entre La Habana, Caracas y Ciudad de Panamá.

Según la investigación, El Cangrejo comenzó a viajar con una frecuencia inusual a Panamá desde mayo de 2024 .

Solo ese año realizó 13 entradas al país, y en 2025 —hasta septiembre— sumó al menos 10 vuelos adicionales , casi todos en jets privados venezolanos o con matrículas de paraísos aeronáuticos como San Marino.

El vuelo del 1 de mayo de 2024: viaje con la presidenta de GAESA

Uno de los vuelos más sensibles ocurrió días antes de las elecciones presidenciales panameñas.

Rodríguez Castro viajó acompañado por:

Ania Guillermina Lastres Morera , general de brigada, diputada y presidenta de GAESA

Otros funcionarios cubanos cuyos nombres no aparecen en registros públicos

Lo alarmante:

No existe registro migratorio oficial de esa entrada al país.

Junio–julio 2024: vuelos que coinciden con momentos políticos clave

Rodríguez Castro volvió a Panamá el 1 de julio de 2024, el día en que asumió el nuevo presidente panameño José Raúl Mulino.

Aunque no hay evidencia de participación oficial, la coincidencia temporal levantó sospechas.

Además, La Prensa confirmó que Mulino utilizó en abril de 2024 el mismo jet privado (HP-715) empleado por El Cangrejo y por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, figura central del entramado.

Mulino se negó a responder preguntas sobre el uso de esa aeronave.

El triángulo Panamá–Caracas–La Habana

La investigación detalla un circuito de intereses:

Venezuela: donde Carretero mantiene contratos millonarios y cercanía al régimen de Maduro

Cuba: donde opera Corporación Logística del Caribe S.A., propiedad del empresario panameño

Panamá: destino para compras, estancias prolongadas y presuntas inversiones inmobiliarias

Entre el 20 y el 22 de septiembre de 2024, El Cangrejo fue visto en Chiriquí, donde realizó compras de alto valor, según inteligencia panameña.

También habría adquirido bienes en Coclé, en lo que aparenta ser la creación de un patrimonio fuera de Cuba.

El avión siniestrado en Venezuela

Uno de los jets usados por El Cangrejo, un Learjet YV-3440, se estrelló en Maiquetía en septiembre de 2024, causando la muerte de dos pilotos.

En ese vuelo viajaba el empresario Ramón Carretero, estrecho colaborador de Maduro y de GAESA.

Ese mismo jet había sido utilizado por El Cangrejo semanas antes.

¿Quién es Ramón Carretero Napolitano?

Carretero:

registró su primera empresa en Venezuela en 2013

se convirtió en proveedor habitual del Palacio de Miraflores

ha sido investigado en casos panameños de alto perfil (New Business, Financial Pacific)

huyó de Panamá en 2018 ante rumores de orden de captura

desde 2020 retomó vuelos privados entre Panamá, Cuba y Venezuela

Su cercanía a ambas dictaduras lo convierte en el puente empresarial del triángulo de poder.

GAESA: la llave del poder económico cubano

La general Ania Lastres Morera, acompañante de El Cangrejo en vuelos privados, es:

presidenta de GAESA

miembro del Comité Central

responsable del conglomerado militar que controla hoteles, divisas, comercio minorista y más del 30% de la economía cubana

propietaria de sociedades e inmuebles registrados en Panamá

La presencia de Lastres refuerza que los viajes no son personales, sino operaciones de alto nivel político–económico.

Conclusión: un entramado transnacional de poder

Los hallazgos muestran que Panamá se ha convertido en:

base financiera

centro de compras

punto de tránsito estratégico

hub para operaciones cubano–venezolanas

El nieto de Raúl Castro se mueve en jets privados, junto a militares de élite y empresarios del chavismo, tejiendo un puente aéreo secreto fuera del escrutinio público.

… Noticia en desarrollo …