Ramón Labañino

Captan al Espía Ramón Labañino llegando a Cuba entre privilegios y escolta estatal mientras el pueblo vive apagones y carestía

Ramón Labañino, exespía de la Red Avispa, llega a Cuba con recepción oficial mientras el país enfrenta apagones, escasez y crisis social

Por Redacción América Noticias Miami
La Habana, Cuba — 29 de noviembre. El reconocido exagente de inteligencia cubano Ramón Labañino, uno de los miembros más visibles de la Red Avispa, fue captado en video en el Aeropuerto Internacional José Martí (Terminal 3) durante su llegada al país. Testigos aseguran que el oficial retirado fue recibido por personal de la Seguridad del Estado y trasladado en un vehículo oficial, acompañado de varias maletas.

La aparición pública de Labañino ocurre en un contexto complejo para la isla, marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos, crisis epidemiológica y descontento social creciente. Mientras amplios sectores de la población enfrentan dificultades para abastecerse, el recibimiento al exespía ha generado críticas por la diferencia evidente entre los privilegios de las élites gubernamentales y la realidad cotidiana del ciudadano común.

¿Quién es Ramón Labañino?

Ramón Labañino fue uno de Los Cinco, grupo de agentes cubanos infiltrados en Estados Unidos en la década de 1990.

Como miembro operativo de la Red Avispa, Labañino participó en labores de inteligencia que incluían:

  • infiltración de organizaciones anticastristas

  • monitoreo de bases militares

  • recolección de información estratégica para La Habana

Fue arrestado en 1998 y condenado en territorio estadounidense bajo cargos de espionaje. Tras su liberación, Labañino regresó a Cuba, donde el régimen lo reconoce como héroe nacional, otorgándole posiciones públicas, movilidad oficial y beneficios superiores a los disponibles para la población general.

¿Por qué su llegada genera debate?

El retorno del exespía se produce en medio de:

apagones que superan las 10 horas en varias provincias

falta de alimentos y medicinas esenciales

aumento de enfermedades virales

crisis económica estructural en la isla

Mientras el gobierno insta a la población a resistir, figuras históricas vinculadas al aparato político siguen accediendo a recursos, viajes, transporte oficial y condiciones preferenciales.

Diversos analistas señalan este episodio como una muestra de la desigualdad interna entre sectores de poder y ciudadanía, avivando nuevamente el debate sobre el manejo de privilegios dentro del Estado cubano.

