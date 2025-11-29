Cuba denuncia "interferencia electromagnética" en el espacio aéreo de Venezuela y culpa al despliegue militar de EE.UU.

El canciller del régimen cubano Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de provocar “interferencia electromagnética” sobre Venezuela , vinculándola al despliegue naval y aéreo que Washington mantiene en el Caribe desde septiembre.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba , Bruno Rodríguez Parrilla , denunció este sábado la existencia de una presunta “interferencia electromagnética” en el espacio aéreo venezolano , la cual atribuyó al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe .

“Denunciamos la persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar de EE.UU.”.

El canciller aseguró que estas acciones formarían parte de una “agresión militar y guerra psicológica” cuyo objetivo sería derrocar por la fuerza al gobierno venezolano , considerado por La Habana como legítimo.

Presión de Washington: narcotráfico y terrorismo

Estados Unidos sostiene un despliegue activo de fuerzas aéreas y navales en el Caribe desde septiembre, en el marco de operaciones contra el narcotráfico.

Asimismo, vinculó al presidente Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles, recientemente incluido por el Departamento de Estado en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO).

La vocería oficial cubana calificó la operación como “exagerada, agresiva y violatoria del Derecho Internacional”, advirtiendo que podría constituir “un crimen internacional de primer orden”.

La Habana rechaza la versión de EE.UU.

El MINREX negó que las acciones militares estadounidenses tengan como objetivo combatir el narcotráfico y aseguró que se trata de un pretexto para justificar posibles acciones violentas.

Sin mencionar nombres, Cuba cuestionó las intenciones del secretario de Estado Marco Rubio e hizo un llamado al pueblo estadounidense para “detener esta locura”.

Aerolíneas afectadas y advertencias en el espacio aéreo

En medio de la tensión, el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió a aerolíneas y pilotos que el espacio aéreo venezolano permanecerá “cerrado en su totalidad”.

Días antes, la Administración Federal de Aviación (FAA) instó a extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por riesgos operacionales.

El gobierno de Venezuela, por su parte, revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, acusándolas de colaborar con lo que considera acciones de terrorismo promovidas por Estados Unidos.

Nuevas medidas en camino

Trump aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzarán “muy pronto” a frenar por tierra el tráfico de drogas, ampliando las operaciones que ya se desarrollan vía marítima.