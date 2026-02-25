Lancha atacada a tiros por Guardacostas Cubanos integraba flotilla privada para evacuar familiares de Cuba

Un nuevo reporte internacional añade un giro significativo al enfrentamiento armado ocurrido en aguas cubanas este miércoles. Según información publicada por The New York Times, la lancha involucrada en el tiroteo formaba parte de una flotilla privada organizada para evacuar familiares desde la isla.

El incidente, que dejó cuatro muertos y varios heridos, fue reportado inicialmente por el Ministerio del Interior de Cuba tras un intercambio de disparos con Tropas Guardafronteras cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

De acuerdo con el medio estadounidense, un funcionario confirmó que la embarcación estaba registrada en Estados Unidos y formaba parte de un grupo privado que buscaba sacar parientes de Cuba.

El funcionario subrayó que:

Este detalle cambia el enfoque inicial del incidente, que fue presentado por autoridades cubanas como una incursión armada en aguas territoriales.

Se trataba de una embarcación civil

No era una unidad de la Guardia Costera

No pertenecía a la Marina de EE.UU.

El portal especializado The Maritime Executive reveló que la embarcación con matrícula FL7726SH corresponde a un modelo Pro-Line construido en 1981.

Características clave:

Fabricante estadounidense con sede en Florida

Modelo tipo “center-console”

Entre 21 y 24 pies de eslora

Uso recreativo o de pesca

El término “center-console” describe una lancha rápida con consola central, diseño común en embarcaciones deportivas.

La firma de análisis estadounidense Hunterbrook coincidió en que se trata de una embarcación civil rápida de aproximadamente 24 pies, registrada en Florida.

Saldo preliminar y silencio oficial

Según el parte oficial cubano:

Cuatro personas murieron

Varios resultaron heridos

Un comandante cubano fue lesionado

Hasta ahora no se han revelado las identidades de las víctimas ni detalles sobre quién inició el fuego.

Las autoridades estadounidenses mantienen seguimiento del caso mientras se esperan nuevas precisiones diplomáticas y técnicas.

Implicaciones delicadas

Si se confirma que la lancha integraba una flotilla privada para evacuaciones familiares, el incidente podría adquirir una dimensión humanitaria y política más compleja.

El contexto regional, marcado por crisis migratoria y tensiones bilaterales, añade sensibilidad al caso.

Noticia en desarrollo.