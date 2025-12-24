La TV CUBANA explota el dolor de cubanos con I220A para lavar la imagen del régimen que los expulsó

El Noticiero Nacional de la Televisión Cubana recurre a testimonios de cubanos en EE.UU. para manipular la crisis migratoria y ocultar su responsabilidad directa en el éxodo masivo.

En un nuevo ejercicio de manipulación informativa, el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana (NTV) dedicó un amplio reportaje a mostrar testimonios de cubanos residentes en Estados Unidos que expresan miedo ante redadas migratorias, violencia policial y la incertidumbre sobre su estatus legal.

El enfoque, presentado como una supuesta denuncia humanitaria, persigue en realidad un objetivo político muy concreto: reforzar la narrativa del régimen según la cual el “sueño americano” es una mentira y la vida fuera de Cuba es una pesadilla .

Lejos de un análisis honesto, el material se inscribe en la estrategia propagandística habitual del poder: usar el dolor ajeno para construir un relato conveniente y desviar la atención de su propia responsabilidad en la tragedia migratoria cubana.

Durante décadas, el mismo Estado que hoy finge preocupación por los emigrados expulsó a millones de cubanos por hambre, represión, falta de libertades y colapso económico . Es el régimen que:

Ahora, con un giro cínico, pretende mostrarse como defensor de sus derechos en el extranjero , sin asumir su rol como causante directo del éxodo .

Les negó durante años el derecho a regresar

El reportaje del NTV omite deliberadamente cualquier referencia a salarios miserables, represión política, censura, apagones o falta de futuro en la isla, factores que empujaron a esas personas a emigrar.

Testimonios reales, relato manipulado

La fórmula es conocida: seleccionar fragmentos reales, editar el contexto y construir una conclusión ideológica. El noticiero utiliza videos difundidos en redes sociales por cubanos que atraviesan momentos de angustia migratoria, pero silencia el origen de esa angustia.

Ninguno de los testimonios menciona al régimen cubano, pero el NTV los transforma en pruebas de una supuesta crueldad estructural de Estados Unidos, reforzando una imagen distorsionada y parcial.

El mensaje final es claro y reiterativo: fuera de Cuba no hay salvación. Una advertencia paternalista que pretende legitimar un sistema que ya no puede ofrecer ni bienestar ni dignidad.

Lo que el NTV no muestra

El noticiero tampoco exhibe:

Las miles de historias de cubanos que prosperan en EE.UU.

Los emprendedores, estudiantes y trabajadores que viven con libertad

El contraste entre el miedo al abuso de autoridad en Cuba y el Estado de derecho en democracias

Paradójicamente, el miedo que hoy sienten algunos emigrantes es el mismo que los acompañó en la isla: el temor al abuso del poder. La diferencia es que fuera de Cuba existe la posibilidad de denunciar, defenderse y reconstruir una vida.

Llorar lágrimas ajenas para tapar el fracaso propio

El régimen necesita convertir a los emigrados en víctimas del “enemigo externo” para ocultar que fueron víctimas suyas primero. Por eso utiliza la televisión pública, financiada por un pueblo empobrecido, para fabricar una empatía falsa y lavar su imagen internacional.

Mientras el NTV edita lágrimas ajenas para su propaganda, en Cuba persisten intactas las causas del éxodo: salarios de miseria, colapso sanitario, apagones interminables, censura y represión política.

La hipocresía no está en el testimonio del emigrante desesperado.

Está en quien lo usa para justificar un sistema que lo obligó a irse.