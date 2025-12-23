Cuba critica a Trump de usar la crisis del fentanilo como excusa militar

Compartir en:









“El consumo de fentanilo es un problema real y grave”, expresó el canciller Bruno Rodríguez en su cuenta en la red social X.

Sin embargo, "su designación como arma de destrucción masiva es otro esfuerzo del gobierno de EEUU por construir pretextos mendaces para desatar acciones de guerra contra Estados soberanos en América Latina y el Caribe, derrocar gobiernos legítimos y usurpar los recursos naturales de otros pueblos”, agregó el canciller cubano.

Trump firmó la semana pasada un decreto clasificando al fentanilo, poderosísimo fármaco opioide aprobado para uso analgésico pero que ocasionó un crisis sanitaria por adicción y sobredosis en Estados Unidos, como un “arma de destrucción masiva”.

La medida del mandatario incluso generó preocupación entre los países vecino s, sobre todo en México por las implicaciones políticas.

Según Rodríguez, el decreto de Trump “pretende desconocer el origen multifactorial de su consumo y los estragos provocados en territorio estadounidense”, así como “encubrir las malas prácticas de corporaciones farmacéuticas de ese país; el amplio mercado de estupefacientes existente en EEUU; la prescripción indiscriminada de opioides, anfetaminas y oxicodona; el limitado y costoso acceso a instituciones de salud”.

Tanto la clasificación de Trump como las preocupaciones de México y ahora de Cuba se enmarcan en una ofensiva de Estados Unidos contra las drogas que movilizó una importante flota en el Caribe y el Pacífico y amenazó directamente a Colombia y Venezuela.

El fentanilo suele usarse como un efectivo fármaco bajo prescripción profesional. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), se registraron aproximadamente 97.000 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos durante el periodo de 12 meses que finalizó el 30 de junio. En Cuba el consumo es limitado y suele estar mezclado con cannabinoides sintéticos. No se reporta una producción nacional y el que se sustrajo en algunos intentos de contrabando procedía principalmente de Estados Unidos. FUENTE: AP