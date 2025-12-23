americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cuba critica a Trump de usar la crisis del fentanilo como excusa militar

LA HABANA (AP) — El gobierno cubano criticó el martes la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de declarar al fentanilo como un arma de destrucción masiva y advirtió que el mandatario pretende usar el grave consumo de dicha sustancia como un excusa para atacar a países latinoamericanos.

“El consumo de fentanilo es un problema real y grave”, expresó el canciller Bruno Rodríguez en su cuenta en la red social X.

Sin embargo, "su designación como arma de destrucción masiva es otro esfuerzo del gobierno de EEUU por construir pretextos mendaces para desatar acciones de guerra contra Estados soberanos en América Latina y el Caribe, derrocar gobiernos legítimos y usurpar los recursos naturales de otros pueblos”, agregó el canciller cubano.

Trump firmó la semana pasada un decreto clasificando al fentanilo, poderosísimo fármaco opioide aprobado para uso analgésico pero que ocasionó un crisis sanitaria por adicción y sobredosis en Estados Unidos, como un “arma de destrucción masiva”.

Según Rodríguez, el decreto de Trump “pretende desconocer el origen multifactorial de su consumo y los estragos provocados en territorio estadounidense”, así como “encubrir las malas prácticas de corporaciones farmacéuticas de ese país; el amplio mercado de estupefacientes existente en EEUU; la prescripción indiscriminada de opioides, anfetaminas y oxicodona; el limitado y costoso acceso a instituciones de salud”.

El fentanilo suele usarse como un efectivo fármaco bajo prescripción profesional.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), se registraron aproximadamente 97.000 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos durante el periodo de 12 meses que finalizó el 30 de junio.

En Cuba el consumo es limitado y suele estar mezclado con cannabinoides sintéticos. No se reporta una producción nacional y el que se sustrajo en algunos intentos de contrabando procedía principalmente de Estados Unidos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

Destacados del día

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Insurrecto clama ayuda desde Alligator Alcatraz: Nos están haciendo la vida un yogur

Insurrecto clama ayuda desde "Alligator Alcatraz": "Nos están haciendo la vida un yogur"

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Con una fila de prisioneros encerrados en una celda de fondo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla durante una visita guiada al Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

"60 Minutes" retrasa emisión de reportaje crítico sobre política de deportación de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter