Ja Rulay pone paneles solares en su casa en Cuba :"Es un sueño hecho realidad no tener más lucha con la corriente"

El reguetonero cubano mostró la instalación de energía solar en su vivienda como solución a los apagones, mientras las redes debaten entre aplausos, críticas y el colapso del sistema eléctrico en la isla.

El reguetonero cubano Ja Rulay anunció públicamente la instalación de paneles solares en su vivienda en Cuba , una decisión que, según explicó, pone fin a los constantes apagones que afectan a millones de hogares en la isla.

“Se acabó lo que se daba, andamos ya con la mejor compañía de instalación de paneles”, expresó el artista en una historia de Instagram, donde mostró la azotea de su casa cubierta con las estructuras solares recién instaladas.

En otro video, Ja Rulay fue más explícito sobre el significado personal de esta decisión:

“Gracias a esta compañía que hizo posible cumplir mi sueño. No voy a tener más lucha con la luz ni con la corriente ni nada de eso”.

El anuncio llega en un contexto marcado por apagones prolongados , déficit de combustible y un sistema eléctrico nacional en crisis. En ese escenario, la posibilidad de contar con energía propia se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos .

Las imágenes del reguetonero no tardaron en viralizarse, replicadas por páginas de entretenimiento y perfiles dedicados a la farándula cubana. En cuestión de horas, el debate estalló en redes sociales.

Aplausos, críticas y sarcasmo en redes

Entre los comentarios positivos, varios usuarios celebraron que el artista buscara una solución práctica:

“Lo mejor que se puede hacer es resolver el problema”, escribió una seguidora.

“El que puede, puede. Bendiciones para el que se lo pueda permitir”, comentó otro usuario.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Para muchos, el hecho de que tener electricidad sea noticia refleja la gravedad de la crisis:

“Imagínate vivir en un país donde tener luz es un logro”, escribió un internauta.

Otro fue más directo: “Si tienes dinero, claro que puedes comprarte paneles. El problema es el resto del país”.

Un símbolo de desigualdad energética

Más allá del gesto personal de Ja Rulay, el episodio volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda: en Cuba, la electricidad se ha transformado en un símbolo de desigualdad. Mientras una minoría logra independizarse del sistema estatal mediante paneles solares, la mayoría sigue dependiendo de un servicio inestable y colapsado.

La experiencia del artista refleja una tendencia creciente entre quienes tienen recursos: apostar por soluciones privadas ante la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos. Para unos, es ingenio y superación; para otros, una postal más de la profunda brecha social que atraviesa el país.