americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ja Rulay

Ja Rulay pone paneles solares en su casa en Cuba :"Es un sueño hecho realidad no tener más lucha con la corriente"

El reguetonero cubano Ja Rulay instala paneles solares en su casa en Cuba para enfrentar los apagones. El anuncio generó aplausos y críticas en redes por la crisis eléctrica y la desigualdad energética en la isla

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Ja Rulay

El reguetonero cubano mostró la instalación de energía solar en su vivienda como solución a los apagones, mientras las redes debaten entre aplausos, críticas y el colapso del sistema eléctrico en la isla.

El reguetonero cubano Ja Rulay anunció públicamente la instalación de paneles solares en su vivienda en Cuba, una decisión que, según explicó, pone fin a los constantes apagones que afectan a millones de hogares en la isla.

“Se acabó lo que se daba, andamos ya con la mejor compañía de instalación de paneles”, expresó el artista en una historia de Instagram, donde mostró la azotea de su casa cubierta con las estructuras solares recién instaladas.

Screenshot 2025-12-23 at 11.06.46AM

En otro video, Ja Rulay fue más explícito sobre el significado personal de esta decisión:

“Gracias a esta compañía que hizo posible cumplir mi sueño. No voy a tener más lucha con la luz ni con la corriente ni nada de eso”.

Energía propia en medio del colapso eléctrico

El anuncio llega en un contexto marcado por apagones prolongados, déficit de combustible y un sistema eléctrico nacional en crisis. En ese escenario, la posibilidad de contar con energía propia se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos.

Las imágenes del reguetonero no tardaron en viralizarse, replicadas por páginas de entretenimiento y perfiles dedicados a la farándula cubana. En cuestión de horas, el debate estalló en redes sociales.

Aplausos, críticas y sarcasmo en redes

Entre los comentarios positivos, varios usuarios celebraron que el artista buscara una solución práctica:

“Lo mejor que se puede hacer es resolver el problema”, escribió una seguidora.

“El que puede, puede. Bendiciones para el que se lo pueda permitir”, comentó otro usuario.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Para muchos, el hecho de que tener electricidad sea noticia refleja la gravedad de la crisis:

“Imagínate vivir en un país donde tener luz es un logro”, escribió un internauta.

Otro fue más directo: “Si tienes dinero, claro que puedes comprarte paneles. El problema es el resto del país”.

Un símbolo de desigualdad energética

Más allá del gesto personal de Ja Rulay, el episodio volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda: en Cuba, la electricidad se ha transformado en un símbolo de desigualdad. Mientras una minoría logra independizarse del sistema estatal mediante paneles solares, la mayoría sigue dependiendo de un servicio inestable y colapsado.

La experiencia del artista refleja una tendencia creciente entre quienes tienen recursos: apostar por soluciones privadas ante la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos. Para unos, es ingenio y superación; para otros, una postal más de la profunda brecha social que atraviesa el país.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
miami-dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con cuba

Miami-Dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con Cuba

ahora si les hundiste la carrera: gerardo hernandez presume concierto de charly & johayron y estalla la polemica en cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
entre gritos y lagrimas: cubano celebra su residencia en ee.uu. y ya suena con volver a la isla: cubita la bella, ahora si

Entre gritos y lágrimas: cubano celebra su residencia en EE.UU. y ya sueña con volver a la isla: "Cubita la bella, ahora sí"

la dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscacion de un buque petrolero frente a venezuela

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Con una fila de prisioneros encerrados en una celda de fondo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla durante una visita guiada al Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

"60 Minutes" retrasa emisión de reportaje crítico sobre política de deportación de Trump

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

La sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en Washington el 5 de abril del 2009. (AP foto/Alex Brandon)

Medicaid pagó más de $207 millones por personas fallecidas; nueva ley podría solucionarlo

Miami-Dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con Cuba

Miami-Dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter