La familia de un joven cubano fallecido en Rusia pide ayuda para repatriar su cuerpo

Varios usuarios comentaron la publicación de Suyen. "Esto me dejó muy mal por Dios. Vivió conmigo y para mí era mi hijo en Moscú. Con planes, con sueños, coño, ¿por qué la vida se empeña en arrancarnos a personas que amamos tanto? No podré verte más, ni alegrar mis días contigo, por qué no estaba yo ahí contigo mi niño", escribió Tuti García.

"Vuela alto, mi niño, no sabes el dolor tan grande que me ha causado tu partida. Siempre supiste ser muy buen amigo, hijo, hermano. Nunca me imaginé que algo así te pasara a ti porque tú no lo merecías. Cuánto dolor", comentó Cristian Oni Shango.